Des officiels azerbaïdjanais ont confirmé à l’agence Anadolu la validité des informations qui ont circulé dans les médias suggérant que l'accident de l’avion d'Azerbaijan Airlines, près de la ville kazakhe d'Aktau mercredi, a été causé par un système de missiles russe.

Des médias azerbaïdjanais, citant des sources gouvernementales, ont rapporté que les résultats préliminaires de l'enquête sur l'incident ont déterminé que l'avion a été attaqué par un système de missiles Pantsir alors qu'il s'approchait de la ville de Grozny.

Le système de communication de l'avion a été complètement paralysé en raison de l'utilisation de systèmes de guerre électronique russes, ce qui a entraîné la disparition de l'avion des radars alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien russe, a-t-on indiqué de même source, ajoutantque l'avion n'était réapparu sur les radars que lorsqu'il se trouvait dans la mer Caspienne.

Le Kremlin a refusé de commenter les informations diffusées par les médias.

Mais lors d'un point de presse à Moscou jeudi, le porte-parole de la présidence Dmitri Peskov a exhorté à attendre la fin de l'enquête lancée par les autorités kazakhes avec la participation d'un groupe de travail spécial de l'Azerbaïdjan.

“Une enquête est actuellement en cours, et tout incident aérien doit être examiné par les autorités aéronautiques spécialisées. Nous devons attendre la fin de cette enquête. Il serait erroné d'émettre des hypothèses avant la fin de l'enquête. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas faire cela, et personne ne devrait le faire”, a-t-il souligné.

Le responsable russe a refusé de parler de l'accident, de peur d'alimenter les rumeurs et les spéculations.

Dans une déclaration séparée, Maulen Ashimbayev, président du Sénat du Kazakhstan, a appelé à ne pas tirer de conclusions prématurées des images de l'avion qui s'est écrasé mercredi près de la ville d'Aktau, dans la mer Caspienne, et a averti que certains tentaient de tirer profit de la spéculation.

“Il s'agit de spéculations et d'affirmations sans fondement. C'est une erreur de diffuser de telles affirmations, c'est contraire à l'éthique et c'est un indicateur que certaines personnes veulent profiter de cette situation”, a-t-il déclaré.

Les grands trous sur la queue de l'avion ont fait naître l'hypothèse que le crash de l'avion était dû à un attentat.

Ces trous, visibles sur les images du site du crash, semblent avoir été causés par des tirs d'armes, selon certains commentateurs en ligne.

L'avion de la compagnie Azerbaijan Airlines, qui transportait 67 personnes de Bakou à Grozny, en Tchétchénie, s'est écrasé mercredi près de la ville kazakhe d'Aktau.

Selon les autorités kazakhes, 38 personnes ont été tuées et 29 ont survécu.

La journée de jeudi a été déclarée jour de deuil national en Azerbaïdjan.