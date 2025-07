Le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Ali Youssef, a exprimé sa gratitude envers la Turquie pour son soutien généreux à son pays frappé par une insécurité alimentaire sévère et où des millions de personnes ont dû quitter leur foyer, l’insécurité et les combats.

Depuis avril 2023, le Soudan est confronté à des affrontements violents entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR), une force paramilitaire, autour de réformes militaires et de questions d’intégration.

Selon l’ONU, ce conflit a causé plus de 20 000 morts, déplacé des millions de personnes et laissé plus de 25 millions de personnes dans un besoin urgent d’aide humanitaire.

Jeudi, le responsable soudanais a qualifié les relations entre le Soudan et la Turquie de "fiables et historiques", soulignant qu’elles ont renforcé la communication entre les deux peuples au fil des siècles.

Il a rappelé que la Turquie a clairement exprimé son soutien à la souveraineté du Soudan sur toutes les plateformes et affirmé : “Sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a adopté une position généreuse et positive envers le peuple et l’État soudanais durant la guerre”.

Youssef s’est également montré optimiste quant à la proposition d’Erdogan de jouer un rôle de médiateur entre le Soudan et les Émirats arabes unis pour résoudre les différends en cours.

“Nous espérons que les initiatives proposées, y compris celle du sage et expérimenté leader Erdogan, qui a exprimé sa disponibilité à mener une médiation entre le Soudan et les Émirats arabes unis après sa médiation réussie entre l’Éthiopie et la Somalie, seront couronnées de succès”, a-t-il ajouté.

Le ministre soudanais a également souligné que les FSR ont refusé de se conformer aux termes de la “Déclaration de Djeddah” signée en mai 2023.

“Guerre de l’honneur”

Il a mis en lumière le lourd tribut payé par le peuple soudanais, décrivant le conflit comme une “Guerre de l’honneur”, en raison des souffrances endurées par la population.

“Le peuple soudanais est soumis à des violations sans précédent dans son histoire. Personne dans le monde n’a subi ce que le peuple soudanais a enduré. Pour nous, cette guerre est appelée la Guerre de l’honneur, car elle représente l’honneur du peuple soudanais blessé”, a déclaré Youssef, en soulignant que “la résistance populaire” a joué un rôle clé dans les récentes victoires de l’armée soudanaise.

Youssef a également appelé à une résolution pacifique du conflit, en exposant deux conditions principales : la dissolution de toutes les armées et la création d’une armée soudanaise unifiée, ainsi que l’exclusion des dirigeants des FSR de tout rôle politique dans la période post-conflit.

Il a insisté sur le fait que la transition vers la paix doit être déterminée par des élections libres et équitables, au cours desquelles le peuple soudanais choisira ses dirigeants.

En se référant à un rapport du Comité d’experts du Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre a affirmé que les Émirats arabes unis ont fourni une aide militaire aux FSR via un aéroport au Tchad. Cette information, selon lui, a été confirmée par diverses institutions américaines et occidentales.

“Pas de famine ni de faim au Soudan”

Sur le plan des relations étrangères, Youssef a affirmé que les liens entre le Soudan et la Russie sont “clairs et à un bon niveau”, ajoutant que la Russie a opposé son veto à un projet de résolution britannique contre le Soudan à l’ONU.

Il a estimé que la position de la Russie a envoyé un message significatif aux puissances occidentales, défiant leur capacité à imposer leur volonté au Soudan et à d’autres nations.

Critiquant la perception des États-Unis et des pays de l’UE qui considèrent le conflit au Soudan comme un simple affrontement entre deux parties, il a ajouté : “Cela signifie qu’ils ne voient pas ce qui se passe comme une guerre contre la légitimité actuelle au Soudan. C’est de la fraude et un double standard. En outre, ces pays parlent de droits humains et de famine au Soudan. Ce qui se passe au Soudan, c’est de la pauvreté. On peut aussi voir des pauvres dans les rues des États-Unis. Cependant, il n’y a ni famine ni faim au Soudan, contrairement à ce que ces pays tentent de faire croire”.