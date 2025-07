Plusieurs patients en soins intensifs ont été tués après que l'armée israélienne a mis le feu à plusieurs sections de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza et a évacué par force l'établissement.

Une source de l'hôpital a indiqué à l'agence Anadolu que l'incendie avait ravagé les services de chirurgie, de laboratoire, de maintenance et d'urgence.

Les flammes se sont propagées rapidement à d'autres sections, sans aucun moyen de les éteindre, alors que les équipes de défense civile de la région ne peuvent intervenir parce que des véhicules militaires encerclent l'hôpital.

La source a ajouté que les forces israéliennes ont menacé le directeur de l'hôpital, Hossam Abu Safiya, d'arrestation si l'établissement n'était pas complètement évacué.

Incapable d'évacuer

Malgré les menaces, Abu Safiya et plusieurs membres du personnel médical ont refusé de se conformer aux ordres d'évacuation, selon la même source.

Les patients qui n'ont pas pu être évacués à pied, en particulier ceux qui se trouvaient en soins intensifs, ont été bloqués sur place. Certains ont pu quand même être transférés à l'hôpital indonésien par ambulance, mais l'établissement ne serait pas fonctionnel et incapable d'accueillir ce type de patients.

Selon le personnel médical, plusieurs patients en soins intensifs étaient décédés après que l'armée israélienne a coupé leur alimentation en oxygène.

Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a pris d'assaut l'hôpital après avoir forcé le personnel médical, les patients et leurs accompagnateurs à évacuer dans la cour extérieure du bâtiment, selon des sources médicales.

Les soldats israéliens fouillent les patients

Les forces israéliennes ont commencé à fouiller les services de l'hôpital après que toutes les personnes qui s'y trouvaient aient été obligées de quitter les lieux. Une fois évacués, les patients blessés et les autres personnes présentes dans la cour ont été soumis à des fouilles par les soldats israéliens.

De son côté, l'armée israélienne a déclaré avoir lancé une "opération militaire" à proximité de l'hôpital.

Un communiqué militaire indique que des soldats de la 401e brigade sous le commandement de la 162e division ont commencé à opérer dans l'hôpital Kamal Adwan à Jabaliya au cours des dernières heures.

Israël a lancé une vaste offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza le 5 octobre.

Depuis lors, l’aide humanitaire est arrivée au compte goutte et est largement insuffisante (nourriture, médicaments et carburant) selon les Nations unies et plusieurs ONG. La population bloquée au nord de Gaza est proche de la famine selon une agence financée par le gouvernement américain. il y a trois jours, elle a publié un rapport en ce sens (Famine Early Warning System Network).

Israël a tué plus de 45 400 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023, réduisant l'enclave à l'état de ruines.

