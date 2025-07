Après avoir attaqué l'hôpital baptiste Al Ahli à Gaza, l'armée israélienne a bombardé, ce dimanche, l'hôpital Al Wafaa dans la partie ouest de la même zone.

Des témoignages de journalistes sur place confirment l’attaque d’un des étages de l'hôpital.

Les premières informations font état de sept morts. Des témoins ont indiqué qu’un tir d’obus a ciblé le dernier étage de l'hôpital baptiste Al Ahlhi de Gaza.

Cet hôpital est le dernier établissement médical en activité dans le nord de Gaza, l'hôpital Kamal Adwan étant hors service suite aux raids et bombardements de l'armée israélienne qui a détruit et partiellement brûlé l'hôpital Kamal Adwan, selon le correspondant d'Anadolu.

Vendredi, l'armée israélienne a pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan, l'a incendié et l'a complètement mis hors service.

Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, plus de 350 personnes présentes à l'hôpital, dont son directeur, Hussam Abou Safiya, 180 membres du personnel médical et 75 patients et leurs accompagnateurs, ont été arrêtés et emmenés dans un lieu inconnu.

En octobre 2023, l'hôpital baptiste a été bombardé par l'armée israélienne, tuant 500 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Israël a lancé une offensive terrestre de grande envergure dans le nord de Gaza le 5 octobre, prétendant empêcher le groupe palestinien Hamas de se regrouper. Les Palestiniens accusent cependant Israël de chercher à occuper la zone et à déplacer de force ses habitants.

Aucune aide humanitaire à Gaza

Depuis lors, aucune aide humanitaire, y compris de la nourriture, des médicaments et du carburant, n'a été autorisée dans la zone, ce qui expose la population restante au risque de famine.

Israël a tué près de 45 500 personnes à Gaza depuis une incursion transfrontalière du Hamas le 7 octobre 2023, réduisant l'enclave en ruines.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.

