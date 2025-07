Les forces israéliennes ont tué au moins 27 Palestiniens au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires locales, alors que des milliers de personnes continuent de fuir le nord de Gaza assiégé.

Les conditions de vie se détériorent continuellement du fait des entraves israéliennes.

L’agence humanitaire de l’ONU (OCHA) prévient qu’Israël continue de démanteler les “moyens de survie de la population” de Gaza et empêche“systématiquement” l’accès à l'aide humanitaire dans l’enclave palestinienne.

L’organisme onusien a déclaré qu’Israël avait autorisé, dimanche, les agences de l’ONU à livrer de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales de base aux patients critiques qui avaient été contraints de fuir l’hôpital Kamal Adwan et de se réfugier à l’hôpital indonésien non fonctionnel.

Mais cette mission était “exceptionnelle” car Tel-Aviv a refusé toute autre tentative d’accès à la zone au cours des trois derniers jours.

“Au cours des trois derniers jours, plus de 60% des 42 mouvements coordonnés par l'ONU ont été refusés ou entravés sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Destruction d’une station de pompage des eaux

Outre l’entrave au ravitaillement humanitaire, Israël continue de détruire les infrastructures essentielles de l’enclave palestinienne.

Les autorités municipales du nord de Gaza mettent en garde contre une “catastrophe sanitaire et environnementale” après que les forces israéliennes ont bombardé et endommagé une station de pompage des eaux usées dans le quartier de Zeitoun, selon les médias locaux.

Les autorités ont déclaré que les dégâts causés à la station ont entraîné une augmentation du niveau des eaux usées dans les rues de la ville de Gaza.

Cette attaque est la dernière en date d'Israël contre les infrastructures essentielles de Gaza.

Les forces israéliennes ont détruit des usines de traitement des eaux, des centrales électriques ainsi que des hôpitaux et des écoles dans toute la bande de Gaza au cours de sa guerre qui dure depuis 14 mois contre l'enclave palestinienne.

La guerre d’Israël contre Gaza a déjà tué au moins 45 541 Palestiniens et en a blessé 108 338, depuis le 7 octobre 2023.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

