La destruction d’hôpitaux dans le nord de Gaza par Israël s’inscrit dans une campagne de “nettoyage ethnique” contre les Palestiniens, affirme le journal israélien Haaretz dans un éditorial publié récemment.

L’éditorial critique les actions de l’armée israélienne dans le nord de Gaza, affirmant qu’elles visent à empêcher les Palestiniens déplacés de retourner chez eux et, ainsi, à dépeupler la région.

Le journal souligne que cette destruction, en particulier la démolition des hôpitaux, contraint également les habitants à se relocaliser dans le sud pour recevoir des soins médicaux essentiels.

Haaretz insiste sur le fait qu’une région aussi vaste ne peut être laissée sans hôpitaux, surtout en temps de guerre, rappelant que la Quatrième Convention de Genève accorde une protection spéciale aux hôpitaux en période de conflit.

Il souligne, en outre, que la partie nord de Gaza a été détruite et que l’armée s’efforce maintenant de finaliser cette démolition, insistant sur le fait qu’il s’agit d’un acte illégal qui ne devrait en aucun cas inclure les hôpitaux.

Haaretz condamne la tentative de l’armée israélienne de justifier ses actions en publiant des photos de deux pistolets et d’un couteau prétendument trouvés dans les hôpitaux, affirmant que ces “preuves” n'étayent pas les affirmations de l’armée et ne peuvent justifier l’humiliation consistant à forcer des dizaines de patients et de médecins à évacuer l’hôpital vêtus uniquement de leurs sous-vêtements.

Kamal Adwan hors service

En tant que plus grand hôpital du nord de Gaza, l’hôpital Kamal Adwan servait plus de 400 000 personnes avant les attaques.

Vendredi, l’armée israélienne a encerclé l’établissement médical, évacuant de force le personnel soignant et les blessés. Une partie de l’hôpital a été incendiée lors de l’assaut.

Dans ce contexte, il convient de souligner que depuis le 7 octobre 2023, Israël a tué plus de 45 500 personnes à Gaza et réduit l’enclave en ruines.

En novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de sa guerre contre l’enclave.