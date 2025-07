Le chef de la diplomatie turc, Hakan Fidan, a demandé que les relations avec l'UE retrouvent l'esprit de coopération qui existait avant le mandat de l'ancien président français Nicolas Sarkozy.

Lors d’une interview avec la chaîne de télévision française France 24, M. Fidan a souligné l'importance de recadrer l'approche de l'UE à l'égard de l'adhésion de la Turquie, plaidant pour un processus d'adhésion fondé sur le mérite et une coopération régionale plus étroite.

"Dans notre évaluation, la Turquie et l'Europe en général, la Turquie et la France en particulier, nous devons revenir à la situation d'avant Sarkozy", a-t-il indiqué. Sarkozy a été président de la France entre 2007 et 2012.

Fidan a noté qu'avant Sarkozy, les dirigeants européens, en particulier ceux de France et d'Allemagne, considéraient l'adhésion de la Turquie à l'UE comme une étape stratégique.

"Plus tard, l'adhésion de la Turquie a été traitée comme une partie de la politique intérieure et la Turquie a été considérée à travers les lentilles de la politique identitaire", a-t-il expliqué.

Il a décrit la période entre 2007 et 2008 comme un "âge d'or" pour les relations entre l'UE et la Turquie, où une feuille de route claire et des réformes étaient en cours. Il a souligné que le rétablissement d'un processus fondé sur le mérite renforcerait les deux parties, ajoutant : "La Turquie devrait s'unir à l'Europe pour créer une force plus efficace dans le monde”.

Il a présenté deux visions concurrentes pour l'Europe : "L'une est que l'Europe devrait être un penseur géostratégique incluant la Turquie dans le club et ensuite créer son propre centre de gravité dans sa propre région... ou rester très dépendante des autres acteurs pour leur propre sécurité".

Interrogé sur la possibilité de reprendre le dialogue politique à haut niveau, M. Fidan s'est montré optimiste, faisant référence à la récente visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nous avons l'impression qu'elle aimerait avoir cette possibilité, et le président (turc) (Recep Tayyip) Erdogan est certainement très désireux d'avancer dans cette direction", a-t-il conclu.