La France a magnifié les JO

Le nageur français Léon Marchand a illuminé les Jeux olympiques 2024 de Paris avec ses quatre médailles en or, devenant ainsi la star de l'événement. Une performance insuffisante cependant pour hisser la France sur la première marche du podium. Le pays organisateur des JO s’est classé cinquième, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Australie.

Les États-Unis ont aussi remporté la très convoitée médaille d’or en basket-ball en s’imposant devant la France par 98 à 87.

Pour sa part, l’Afrique est rentrée des Jeux olympiques de Paris avec une moisson de 39 médailles. Deux médaillés en plus par rapport aux JO de Tokyo de 2021. Avec un chrono de 19’45 le Botswanais Letsile Tebogo a marqué les esprits en s’imposant comme le nouveau roi du sprint mondial, devant les Américains.

Avec 10 records du monde battus, 12,1 millions de billets vendus, un record, six millions de visiteurs sur les sites de célébration (parc des champions, vasque des Tuileries), 16 millions de visiteurs, les JO de Paris furent une compétition au cours de laquelle les records se sont multipliés. records.

Boxe: Imane Khelif une victoire contre les attaques sur son genre

L’Algérienne Imane Khelif a répondu à ses détracteurs qui mettaient en question son genre, en s’imposant sur les rings. Elle a remporté la finale de boxe des -66 kg aux Jeux olympiques de Paris, procurant ainsi à l'Algérie sa première médaille d’or de son histoire..

"Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j'ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi", a-t-elle déclaré aux médias, après avoir retenu ses larmes en montant sur le podium.

"J'ai fait l'objet d'attaques et d'une campagne féroce et c'est la plus belle réponse que je puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring", a-t-elle conclu.

Côte d’Ivoire, trois étoiles en Can

Après des débuts désastreux en coupe d’Afrique des Nations à domicile en février 2024, la Côte d’Ivoire a sorti la tête de l’eau. Elle a a frôlé l'élimination dès le premier tour.Les Eléphants se sont imposés en définitive le 11 février 2024 devant le Nigeria, par 2 buts à 1. Après 1992 et 2015, la Côte d’Ivoire remporte ainsi sa troisième CAN, magnifiant ainsi la glorieuse incertitude des résultats sportifs.

Le Football des champions, pour l’Espagne, l’Argentine, et le Real Madrid

l’Espagne a confirmé les pronostics à l'EURO 2024 en battant l’Angleterre par 2-1 lors de la finale à Berlin le 14 juillet.

Le même jour,l'Argentine a remporté la Copa America 2024, battant la Colombie 1-0 en prolongation aux Etats-Unis.

Pas de surprise aussi au niveau des clubs européens. Le Real Madrid a battu le Borussia Dortmund 2-0 pour remporter le titre de la Ligue des champions de l'UEFA 2024, le 15 ème de sa glorieuse histoire, le 1er juin à Londres.

Rodri, un Ballon 2024 qui détone

Il n'était pas attendu sur la plus haute marche du podium consacrant le meilleur footballeur en 2024. Rodri a remporté le trophée du Ballon d’Or le 28 octobre dernier à Paris, au détriment de Vinicius, Jude Bellingham ou encore Dani Carvajal, respectivement 2e, 3e et 4e. Du coup, Rodri devient le troisième Espagnol à décrocher ce prix, rejoignant ainsi les légendes Alfredo Di Stéfano et Luis Suárez.

À 28 ans, le Madrilène de naissance succède ainsi à Lionel Messi, recordman de la distinction (8 trophées).La victoire de Rodri est perçue comme une reconnaissance exceptionnelle pour le poste de milieu de terrain, rarement récompensé par le prestigieux trophée.

Mbappe au Real Madrid, le PSG perd sa star

2024 a mis fin au suspens sur l’avenir de la star du football français Kylian Mbappé. Il a signé le 4 juin au Real Madrid pour cinq ans.

Le capitaine des Bleus, en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, était libre de signer où il voulait. Son contrat court jusqu'en 2029. Mbappe peut désormais donner une nouvelle impulsion à sa carrière en remportant la ligue européenne des champions qui manque encore à son palmarès, même si ses débuts avec la “maison blanche” sont mitigés.

Nadal prend sa retraite et le tennis n’a plus le même goût

La légende du tennis espagnol Rafael Nadal, qui a remporté 22 titres du Grand Chelem au cours de son illustre carrière, a pris sa retraite en novembre à cause de blessures à répétition ces dernières années. Il a fait sa dernière apparition en s'inclinant 6-4, 6-4 face au néerlandais Botic van de Zandschulp en quarts de finale de la Coupe Davis.

Adieu à des grands noms du football

Le 7 janvier 2024, la légende du football allemand Franz Beckenbauer, l'un des joueurs les plus connus du Bayern Munich, est mort à Salzbourg, en Autriche à l'âge de 78 ans. Il a aidé l'Allemagne de l'Ouest à remporter la Coupe du monde de la FIFA 1974. On l'appelait affectueusement le Kaiser.

L’Italien Mario Zagallo, quadruple vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA avec le Brésil, décédait aussi le 6 janvier.

Sven-Goran Eriksson l'ancien entraîneur de l'Angleterre et de la Lazio est venu compléter cette liste macabre, en mourrant le 26 août à l'âge de 76 ans. Le Suédois luttait contre un cancer en phase terminale.

Le sport kenya en deuil

Le sport kenyan a aussi été durement touché. Le 11 février 2024, le détenteur du record du monde du marathon, le Kenyan Kelvin Kiptum (24 ans) et son entraîneur Gervais Hakizimana mourraient dans un accident de la route.

Cinq jours plus tard, le kenyan Henry Rono, recordman du monde du 3 000 m, du 3 000 m steeple, du 5 000 m et du 10 000 m, mourrait lui aussi dans un accident de route au Kenya à l'âge de 72 ans.

Triste fin pour la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, 33 ans, morte en début septembre au Kenya où elle vivait. Elle a été aspergée d’essence et immolée par le feu par son compagnon. Elle a succombé à ses blessures le 5 septembre quelques semaines après avoir couru le marathon des JO de Paris.

Des militants des droits humains ont dénoncé ce nouveau féminicide au Kenya, où deux autres athlètes, Agnès Tirop et Damaris Mutua, ont été tuées et leurs compagnons respectifs respectivement en 2021 et 2022.

Lire aussi: Paris 2024: les JO entrent en Seine