L’an 2025 s’ouvre à Gaza avec au moins 10 Palestiniens tués dans de nouvelles attaques contre le nord de Jabalia et le camp central de Bureij, rapportent des journalistes palestiniens.

Le Hamas a proposé un cessez-le-feu d'une semaine au cours duquel il fournirait une liste des prisonniers israéliens détenus dans la bande de Gaza assiégée, ont rapporté les médias israéliens.

L'autorité de radiodiffusion israélienne Kan citant des sources étrangères anonymes, a affirmé que le Hamas avait proposé le cessez-le-feu sans poser de conditions, comme la libération des captifs, le retrait des forces israéliennes de Gaza ou l'autorisation pour les Palestiniens déplacés de retourner dans le nord de Gaza.

Le Hamas fournirait la liste des prisonniers au quatrième jour du cessez-le-feu, comme demandé par Israël, après quoi les autorités israéliennes décideraient de prolonger la trêve ou de reprendre les hostilités, d'après les mêmes sources.

Des pluies inondent des tentes

Sur place à Gaza, les conditions de vie des Palestiniens, déjà difficiles, ne cessent de se détériorer. Plus de 1 500 tentes sont devenues inutilisables à cause des pluies.

La Défense civile palestinienne affirme que les eaux de crue ont atteint plus de 30 cm dans les tentes, laissant les Palestiniens déplacés exposés au froid et endommageant leurs biens et leurs matelas.

Les services d'urgence affirment que les tentes - dressées dans des zones telles que le nord de la ville de Gaza, le sud de Khan Younis, ainsi que dans le centre de Deir el-Balah - sont devenues inutilisables .

Ils affirment que des centaines d'autres tentes ont été inondées dans des zones où le niveau des eaux de crue était inférieur à 30 cm.

Évacuation de 55 patients

Après de longues discussions, L'Organisation mondiale de la santé a obtenu d'Israël l’autorisation d'évacuer 55 patients et 72 soignants de Gaza assiégée vers les Émirats arabes unis pour y recevoir des soins médicaux appropriés.

“Parmi les patients figuraient des personnes souffrant de maladies auto-immunes et sanguines, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de problèmes oculaires et rénaux, de traumatismes, de troubles neurologiques et de maladies de la peau”, a indiqué l'OMS.

“Plus de 12 000 patients ont encore besoin d'une évacuation médicale hors de Gaza”, a ajouté l'agence sanitaire de l'ONU.

La guerre d’Israël contre Gaza a tué au moins 45 541 Palestiniens et en a blessé 108 338 depuis le 7 octobre 2023.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

