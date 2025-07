Toute personne qui se couvre le visage pourra se voir infliger une amende de 100 à 1000 francs suisses. Cette interdiction concerne donc principalement les femmes musulmanes, mais aussi les manifestants qui se cachent le visage avec des cagoules pour ne pas être identifiés. Les carnavals, très populaires en Suisse, sont exclus dans cette loi.

L'interdiction ne s'applique pas non plus aux avions et aux installations diplomatiques et consulaires, ni dans les lieux de culte, a indiqué le gouvernement.

L’initiative a été lancée par un parti d'extrême droite, l’Union démocratique du centre, et votée par référendum 51,2% des Suisses en mars 2021.

L’UDC a aussi lancé en 2009 une initiative contre les minarets et a réussi à les faire interdire en Suisse. L’affiche choisie pour promouvoir l’initiative a choqué en Suisse. Elle représentait une femme en burqa au regard menaçant et sept minarets qui transpercent le drapeau suisse. Plusieurs villes, cantons et médias avient pris la décision d’interdire leur placardage de cette affiche.

20 femmes suisses concernées par la loi anti burqa

L’UDC a été accusée de “populisme” avec ces initiatives clairement destinées à cibler la communauté musulmane et à créer le sentiment qu’il y a une “invasion”.

Selon le gouvernement helvétique, 20 à 30 femmes en Suisse portent le niqab pour une population musulmane de 400 000 personnes.

Deux cantons suisses, ceux de Saint-Gall et du Tessin, interdisaient déjà le niqab et la burqa.

La Suisse n’est pas le seul pays européen à avoir pris une telle mesure, c’est le cas en France, en Autriche, au Danemark, en Belgique, en Bulgarie. D’autres pays ont décidé des interdictions partielles par exemple dans les écoles, ou les hôpitaux comme aux Pays-Bas ou en Allemagne.

La France a été le premier pays européen à interdire le voile intégral dans l’espace public, avec une loi adoptée en 2010.