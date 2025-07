Le trafic aérien dans plusieurs aéroports allemands a été perturbé dimanche en raison de chutes de neige et de pluies verglaçantes en Allemagne, avec plus d'une centaine de vols supprimés.

120 décollages et atterrissages ont été annulés sur environ 1090 prévus dimanche à Francfort, le plus grand aéroport d'Allemagne situé dans l'ouest du pays.

"Les pistes de décollage et d'atterrissage doivent être déblayées" et "le dégivrage des avions est également plus complexe et plus exigeant", a indiqué un porte-parole à l'AFP.

La mauvaise visibilité dans le ciel perturbe également le trafic aérien

A Munich (sud), 35 vols ont été annulés par précaution samedi soir, sur un total de 750 départs et atterrissages programmés dans le deuxième plus grand aéroport allemand, d'après un porte-parole.

Les perturbations ont même commencé vendredi soir à l'aéroport de Berlin-Brandenbourg, avec 30 vols perturbés dont 17 annulés à cause du verglas dans la capitale.

L'office météorologique allemand a mis en garde contre des pluies verglaçantes dimanche après des chutes de neige dans la nuit, et recommande d'éviter les déplacements inutiles.

