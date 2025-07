L’ancien basketteur star de la NBA, Dwight Howard, a révélé dans un récent podcast qu’il avait été contraint de retirer son tweet “Free Palestine” en 2014, sous la pression du commissaire de la ligue, Adam Silver, et de ses agents.

“Quand vous êtes en NBA, il y a beaucoup de choses que vous voulez dire, que vous pourriez dire, mais vous savez que si vous les dites, cela aura des répercussions et vous aurez de gros problèmes”, a expliqué Howard mardi dans une interview vidéo avec Ray Daniels dans l'émission The Gauds Show sur YouTube.

“Par exemple, il y a quelques années, lorsque je jouais pour les Houston Rockets, j'ai tweeté 'Free Palestine', et j'ai failli être exclu de la ligue pour ça. Je me demandais juste pourquoi” a-t-il affirmé.

Avant ce tweet, il a raconté avoir interagi avec des fans palestiniens qui lui avaient demandé de sensibiliser les gens à propos de leur terre, dont certaines parties sont sous occupation israélienne depuis plusieurs décennies.

“Avec mon grand cœur, je me suis dit : ‘Vous savez quoi, je veux que les gens connaissent vos luttes’ ... Alors je tweete 'Free Palestine'. Moins de 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel du commissaire de la NBA, des agents, des membres de ma fondation et même des gens du Texas : 'Tu dois effacer ce tweet ! Tu dois le supprimer !' Je me suis dit : ‘Qu'ai-je fait de si mal ? Quelqu'un peut-il m'expliquer ?’” s’est interrogé l’ancienne star de la NBA.

Huit fois All-Star en NBA, Dwight Howard a joué dans plusieurs équipes et remporté le championnat NBA avec les Los Angeles Lakers en 2020.

L'enclave de Gaza a été réduite en ruines par la guerre génocidaire menée depuis le 7 octobre 2023 malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Plus de 45 885 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées tandis que la population souffre de pénuries alimentaires et que presque tous ses habitants sont déplacés.