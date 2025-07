Les dirigeants européens ont critiqué Elon Musk pour son ingérence dans des questions de politiques nationales par le biais de son réseau social X.

Le président français Emmanuel Macron a accusé le milliardaire de soutenir une “nouvelle Internationale réactionnaire”, tandis que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a condamné les attaques de Musk contre les institutions européennes et son soutien aux groupes d’extrême droite.

Ces condamnations font suite aux récentes remarques incendiaires de Musk sur la politique allemande et d’autres controverses.

Musk a également eu des discussions privées avec des alliés sur la destitution du Premier ministre britannique Keir Starmer de son poste avant les prochaines élections générales, a rapporté, ce jeudi, le Financial Times.

Musk, la personne la plus riche du monde et proche allié du président américain élu Donald Trump, a soutenu, le mois dernier, un parti d’extrême droite allemand anti-immigration avant les élections prévues en février. Il a, également, commenté à plusieurs reprises la politique britannique, exigeant la démission du Premier ministre Keir Starmer.

Musk a réfléchi à la manière dont lui et ses alliés peuvent déstabiliser le gouvernement travailliste et a cherché des informations sur la construction d’un soutien pour des mouvements politiques britanniques alternatifs afin de forcer un changement de gouvernement, selon un rapport citant des personnes proches du dossier, relayé par le Financial Times et Reuters.

Musk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire formulée par Reuters, en dehors des heures normales de travail au bureau.

“L’Occident menacé”

“Son point de vue est que la civilisation occidentale elle-même est menacée”, a déclaré une source au Financial Times.

Musk avait précédemment accusé Starmer de ce qu’il avait qualifié d’échec à poursuivre les gangs d’hommes qui avaient violé des jeunes filles lorsqu’il était directeur des poursuites publiques entre 2008 et 2013. Starmer a, par la suite, défendu son travail en tant que procureur en chef de la Grande-Bretagne.

Par ailleurs, Musk doit accueillir la chef du parti Alternative pour l’Allemagne, Alice Weidel, dans une interview en direct sur X, ce jeudi.

Le parti allemand soutenu par Musk a été qualifié d’extrémiste de droite par les services de sécurité allemands.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a exprimé son inquiétude quant à l’implication de Musk dans les questions politiques des pays en dehors des États-Unis.

Lire aussi: Pourquoi les dirigeants européens critiquent-ils Elon Musk?