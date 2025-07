Le président français Emmanuel Macron continue sa chute de popularité dans les sondages, pour la troisième fois consécutive. Selon la dernière étude du baromètre politique Ipsos réalisée pour le compte de la Tribune Dimanche, il ne recueille que 21%, d’avis favorables.

C’est le niveau le plus bas enregistré depuis six ans par Emmanuel Macron qui en décembre 2018, au plus fort de la crise des gilets jaunes, avait atteint 20% d’opinions favorables.

Bayrou, moins bien que Barnier

À peine nommé, le Premier François Bayrou est légèrement en dessous d’Emmanuel Macron, avec 20% d'opinions favorables.

En comparaison, Michel Barnier, nommé à Matignon en septembre 2024, avait recueilli 34% d’opinions favorables .

Parmi les mieux lotis dans le gouvernement Bayrou, il y a Bruneau Retailleau (35%) et Gérald Darmanin (33%). Ils devancent Rachida Dati, Manuel Valls (18% chacun) et Sébastien Lecornu (14%).

L'enquête d’opinion a été menée du 8 au 9 janvier 2025, auprès de 1000 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de plus d’au moins 18 ans, précise l’institut Ipsos.

