Les autorités israéliennes prévoient d'approuver la construction de 2 749 nouvelles unités de colonisation en Cisjordanie occupée dans les six semaines à venir, a déclaré lundi un groupe israélien de lutte contre la colonisation.

"Si les plans de cette semaine sont approuvés, cela signifiera que 2 749 unités de logement auront été construites en un mois et demi", a indiqué La Paix Maintenant, qui surveille les activités de colonisation, dans un communiqué.

L'organisation a noté qu'à ce rythme, l'année 2025 pourrait être marquée par un "nombre record" d'unités de colonisation promues en Cisjordanie, avec une moyenne de 1 800 unités par mois.

Selon La Paix Maintenant, le Conseil supérieur de planification (CSP) de l'administration civile israélienne doit se réunir mercredi pour approuver la construction de 372 unités de logement dans la colonie de Beitar Illit, au sud de Jérusalem.

"Cette réunion s'inscrit dans une tendance récente de sessions hebdomadaires visant à promouvoir les plans de construction des colonies, alors qu'aucune discussion similaire n'a lieu pour approuver la construction palestinienne dans la zone C", a déclaré l'organisation.

La zone C, qui représente environ 60 % de la Cisjordanie occupée, est entièrement sous contrôle israélien.

Les accords d'Oslo de 1995 ont divisé la Cisjordanie occupée en trois zones : La zone A sous contrôle palestinien total, la zone B sous contrôle sécuritaire israélien et sous contrôle civil et administratif palestinien, et la zone C sous contrôle civil, administratif et sécuritaire israélien total.

Processus facilité

La Paix Maintenant a déclaré que depuis que le gouvernement actuel du Premier ministre Benjamin Netanyahu a pris ses fonctions à la fin de 2022, un nombre record d'unités de colonisation ont été approuvées en Cisjordanie.

"En 2023, la Commission des droits de l'homme a approuvé 12 349 unités de logement - un record. En 2024, 9 884 unités de logement ont été approuvées", ajoute-t-il.

Le groupe anti-colonisation a déclaré que le passage à des approbations hebdomadaires découle des changements politiques introduits par le gouvernement Netanyahu, qui, en juin 2023, a supprimé l'exigence de l'approbation du ministre de la défense à chaque étape de la planification de la colonisation.

Auparavant, les plans de construction des colonies nécessitaient l'approbation préalable du ministre de la défense, mais ces dernières années, le ministre a limité les sessions de planification à environ quatre par an, approuvant des milliers d'unités à chaque session.

Toutefois, au cours des dernières semaines, le processus a changé de manière significative, le comité de haut niveau se réunissant désormais chaque semaine pour approuver des centaines d'unités de peuplement à chaque session.

"Cette approche systématique vise à normaliser la planification des colonies et à attirer moins l'attention et les critiques du public et de la communauté internationale", a ajouté La Paix Maintenant.

La communauté internationale, y compris les Nations unies, considère les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international. L'ONU a averti à plusieurs reprises que la poursuite de l'expansion des colonies menaçait la viabilité d'une solution à deux États, un cadre considéré comme essentiel pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

En juillet 2024, la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation israélienne des terres palestiniennes qui dure depuis des décennies et a exigé l'évacuation de toutes les colonies existantes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

