La Palestine a mis en garde contre les graves conséquences de l'incitation israélienne à déplacer sa guerre génocidaire de Gaza vers la Cisjordanie en vue de l'annexion du territoire occupé.

Le ministère palestinien des affaires étrangères a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de "préserver délibérément sa coalition grâce aux privilèges qu'il offre à ses partenaires d'extrême droite au détriment de la Cisjordanie".

"Netanyahu utilise le cycle de la violence comme un outil politique pour rester au pouvoir et prolonger sa coalition au détriment de l'apaisement et d'une solution politique au conflit qui garantisse la sécurité et la stabilité de la région", a ajouté le ministère dans un communiqué publié lundi.

Le ministère a appelé à une action internationale "pour mettre fin à l'occupation odieuse et prolongée".

Dimanche, le ministre israélien de la construction et du logement, Yitzhak Goldknopf, a appelé un million de colons illégaux à s'installer en Cisjordanie occupée.

Il a également demandé à M. Netanyahu de "saisir l'occasion qui se présente actuellement pour étendre la construction de colonies en Cisjordanie".

La tension est vive en Cisjordanie en raison de la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza, qui a tué près de 46 600 personnes, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023.

Selon le ministère de la santé, au moins 847 Palestiniens ont été tués et près de 6 700 blessés par les tirs de l'armée israélienne dans le territoire occupé.

En juillet 2024, la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation israélienne des terres palestiniennes, qui dure depuis des décennies, et a exigé l'évacuation de toutes les colonies existantes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

