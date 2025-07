Dans un appel à revenir sur leur décision, la police métropolitaine a précisé que la loi sur l'ordre public (Public Order Act) sera mise en place le 18 janvier pour empêcher le rassemblement pro-palestinien devant la BBC.

Plus tôt lundi, la Palestine Solidarity Campaign (PSC) (une communauté fondée au Royaume-Uni en 2004, avec pour objectif de défendre l'égalité et la paix en Palestine) et ses partenaires, ont annoncé qu'ils se rassembleraient, samedi, à Whitehall avant de marcher en direction de la BBC.

"Le PSC appelle tous ceux qui soutiennent un cessez-le-feu immédiat et la fin du génocide israélien à Gaza, ainsi que tous ceux qui croient en le droit démocratique de manifester, à nous rejoindre à Londres à midi, samedi 18 janvier", a ajouté la PSC dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à une déclaration de la police métropolitaine, la semaine dernière, annonçant la répression d’une manifestation pro-palestinienne prévue devant la BBC à Londres, en raison de la proximité avec une synagogue.

Après le changement de lieu de rassemblement effectué par les organisateurs lundi, la police métropolitaine a indiqué que le nouvel itinéraire était une inversion de celui initialement programmé.

"Ce n’est pas un itinéraire que nous avons validé et il violerait les conditions imposées par la loi sur l'ordre public", a précisé la police dans un communiqué.

Les forces de l'ordre ont ajouté que leur évaluation conclut qu'une manifestation qui se termine et se disperse au même endroit aurait le même impact.

"Les agents rencontreront demain la PSC et d'autres organisateurs pour discuter plus en détail de la situation", ont-elle souligné.

Les organisateurs ont condamné l'interdiction, affirmant qu'il n'est pas acceptable dans une société démocratique que, face à un génocide en cours à Gaza, des personnes soient empêchées de manifester devant la BBC.

Des députés et membres de la chambre des lords, des secrétaires généraux de syndicats, des célébrités, des écrivains, des journalistes, des agents de santé, ainsi que des organisations de la société civile et des militants ont également condamné la décision de la police ; laquelle a précisé : "Un entretien est prévu demain entre les agents et la PSC et d'autres organisateurs pour une discussion approfondie de la situation.''.

Campagne de répression contre une mobilisation pacifique et légale

Dans sa décision, la police a évoqué le risque de "perturbations graves" qu'un rassemblement pro-palestinien près d'une synagogue, un samedi, jour saint juif, pourrait causer, alors que les membres de la communauté assistent aux offices du Shabbat.

Cependant, la coalition a réagi en affirmant que "toute suggestion selon laquelle les manifestations pro-palestiniennes seraient hostiles aux Juifs ignore le fait que des milliers de Juifs ont participé à ces marches".

Depuis octobre 2023, des milliers de manifestants juifs ont rejoint les marches pro-palestiniennes pour protester contre les attaques israéliennes sur Gaza, au sein du bloc juif arborant le slogan "Not in our name" ("Pas en notre nom").

Lundi, des centaines de Juifs britanniques ont appelé la police métropolitaine à revenir sur l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne prévue devant la BBC.

Dans un communiqué, le groupe Jewish Voice for Labour (JVL) a critiqué l'interdiction, la qualifiant de soumission à "une campagne partisane visant à empêcher un rassemblement pacifique et légal".

Les groupes ont affirmé que la police avait subi "de fortes pressions de la part d'organisations pro-israéliennes" opposées à la manifestation, qui affirment que les protestations de solidarité avec la Palestine menacent la sécurité des fidèles des synagogues.

"En tant que Juifs, nous sommes choqués par cette tentative flagrante d'interférer avec des libertés politiques durement acquises en invoquant une menace imaginaire à la liberté de culte des Juifs", a ajouté le communiqué de JVL.