L'Allemagne a appelé mardi à la fin des activités de l’organisation terroriste PKK en Syrie, soulignant que le territoire syrien ne devrait pas constituer une menace pour la sécurité de la Turquie.

L’envoyé spécial allemand pour la Syrie, Tobias Lindner, a déclaré aux médias locaux que Berlin comprenait les intérêts légitimes de la Turquie en matière de sécurité et espérait que les préoccupations d'Ankara seraient abordées par le biais d'un dialogue politique.

"Le PKK est une organisation terroriste, y compris du point de vue de l'Allemagne, et les militants du PKK dans le nord de la Syrie doivent comprendre que nous sommes désormais dans une situation différente de celle qui prévalait avant la chute de Bachar al-Assad", a indiqué M. Lindner à Table Media.

"La Syrie ne doit pas servir de zone d'opérations au PKK pour mener des attaques contre la Turquie. Une distinction très claire doit être faite entre le PKK et les Kurdes syriens du nord", a-t-il ajouté.

Le diplomate allemand a affirmé que les pays occidentaux maintenaient un dialogue constant avec Ankara concernant l'évolution de la situation en Syrie.

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la Turquie agisse de concert avec nous, mais il n'y a aucune garantie à cet égard", a-t-il assuré, interrogé sur une éventuelle opération militaire turque contre les structures du PKK dans le nord de la Syrie.

M. Lindner a expliqué que Berlin partageait le point de vue selon lequel tous les groupes armés en Syrie devraient rejoindre les forces de sécurité du nouveau gouvernement syrien.

"L'objectif doit être que toutes les milices en Syrie, et pas seulement les milices kurdes, soient finalement intégrées dans les forces armées syriennes. Nous y travaillons", a-t-il indiqué.

"Ce qui est important pour nous maintenant, c'est qu'il y ait un processus ordonné et inclusif. Il doit y avoir des étapes et des jalons vérifiables - un point important ici est la question de la participation des femmes. Les Kurdes, les Druzes, les Alaouites et les chrétiens, comme tous les autres Syriens, doivent également se reconnaître dans ce processus", a déclaré M. Lindner.

Le diplomate allemand a également insisté sur l'intégrité territoriale de la Syrie et déclaré que tous les acteurs régionaux, y compris Israël, devaient respecter ces frontières.