“Le gouvernement israélien ne doit pas être autorisé à violer le cessez-le-feu”, a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue mongol Ukhnaa Khurelsukh dans la capitale Ankara.

Le monde “doit assumer ses responsabilités juridiques et morales à l'égard des habitants de Gaza”, selon le président turc.

“Malgré la perte de plus de 50 000 martyrs, principalement des femmes et des enfants, Gaza ne s'est pas rendue, n'a pas pu être soumise et les Gazaouis ne se sont pas inclinés devant les oppresseurs“, a souligné M. Erdogan.

“En tant qu'alliance de l'humanité, nous devons travailler plus dur, surtout à partir de maintenant, pour garantir le respect du cessez-le-feu et guérir les blessures à Gaza“, a noté M. Erdogan.

La Turquie estime que les pourparlers de paix en vue de la création d'un État palestinien indépendant et souverain ayant Jérusalem-Est pour capitale devraient “commencer dès que possible”, a martelé le président.

Khurelsukh, pour sa part, a exprimé la gratitude de son pays pour “les efforts de la Turquie pour établir la paix à l'échelle mondiale et régionale“.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Erdogan a reçu M. Khurelsukh dans le complexe présidentiel de la capitale Ankara.

La Turquie et la Mongolie ont signé de nombreux accords bilatéraux lors de la visite du président mongol Ukhnaa Khurelsukh à Ankara, la première visite d'un chef d'État mongol depuis plus de vingt ans.

Le voyage du président mongol vise à renforcer les liens historiques et culturels entre les deux nations tout en ouvrant de nouvelles voies de coopération dans les contextes bilatéral, régional et mondial.