Selon Mahmoud Basal, porte-parole de la défense civile de Gaza, parmi les 113 morts, 31 femmes et 28 enfants ont été tués lors des dernières attaques.

Ces décès sont survenus après l'annonce, mercredi, d'un accord de cessez-le-feu, qui devrait entrer en vigueur dimanche.

Basal a confirmé que 87 des victimes avaient été tuées dans les gouvernorats du nord de Gaza, tandis que 16 ont été tuées dans les régions du sud, dont 14 à Khan Younès et deux à Rafah. Les 10 autres ont été tuées dans le gouvernorat central de Gaza.

Les violences ont également fait plus de 264 blessés, et ce chiffre devrait augmenter à mesure que les attaques se poursuivent.

Le Qatar a annoncé un accord de cessez-le-feu mercredi pour mettre fin à plus de 15 mois d'attaques israéliennes meurtrières sur la bande de Gaza.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a déclaré que l'accord en trois phases entrerait en vigueur dimanche.

L'accord, ratifié vendredi par le cabinet israélien, prévoit un échange de prisonniers et un calme durable, en vue d'une trêve permanente et du retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Près de 46 800 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 110 000 blessés dans la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon des sources locales.

