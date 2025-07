TikTok a informé les utilisateurs aux États-Unis qu'ils ne pouvaient pas utiliser l'application de partage de vidéos "pour l'instant" suite à la promulgation d'une interdiction.

"Désolé, TikTok n'est pas disponible pour le moment. Une loi interdisant TikTok a été promulguée aux États-Unis. Malheureusement, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour le moment", peut-on lire dans un message de l'application.

"Nous sommes heureux que le président Trump ait indiqué qu'il travaillerait avec nous sur une solution pour rétablir TikTok une fois qu'il aura pris ses fonctions.

Restez à l'écoute !", selon l’annonce.

Les utilisateurs sont toujours autorisés à se connecter pour télécharger leurs données.

L'application n'est plus disponible sur App Store ni sur Google Play Store.

La société avait annoncé quelques heures plus tôt qu'elle rendrait ses services "temporairement indisponibles".

“Nous regrettons qu'une loi américaine interdisant TikTok entre en vigueur le 19 janvier et nous oblige à rendre nos services temporairement indisponibles“, a informé l'application de partage de vidéos populaire dans un message adressé à tous les utilisateurs. “Nous travaillons à rétablir notre service aux États-Unis dès que possible et nous apprécions votre soutien. Restez à l'écoute".

En attendant Trump

La Cour suprême des États-Unis a confirmé, vendredi, une loi visant à interdire TikTok à moins que la société mère basée en Chine, ByteDance, ne se désinvestisse de l'application. La Cour a statué que l'ultimatum de désinvestissement ou d'interdiction ne viole pas les droits de l'entreprise au titre du Premier amendement de la Constitution américaine.

La Maison Blanche a déclaré que l'application de médias sociaux chinoise devrait rester disponible aux États-Unis, mais sous propriété américaine pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale.

Le président élu Donald Trump, qui a montré de la sympathie pour TikTok, reviendra à la Maison Blanche lundi pour commencer son deuxième mandat, un jour après la date limite de désinvestissement de TikTok.

Trump a exhorté la Cour suprême à retarder la décision pour des négociations. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, devrait assister à l'investiture de Trump.

La loi bipartite, adoptée par le Congrès et signée par Biden en avril, a donné à ByteDance 270 jours pour se désinvestir ou faire face à une interdiction.

