Le président américain Donald Trump a signé lundi, un décret visant à suspendre tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pendant 90 jours, en attendant que soit examinée la cohérence de ces programmes avec sa politique.

“Tous les chefs de département et d'agence en charge des programmes d'aide au développement des États-Unis devront immédiatement suspendre les nouvelles obligations et les versements de fonds d'aide au développement aux pays étrangers”, stipule le décret, signé par Trump dans le Bureau ovale.

Cependant, il n'indique pas explicitement quelle quantité d'aide serait initialement affectée par cette mesure.

L'Amérique d’abord

Il mentionne que l'industrie et la bureaucratie de l'aide étrangère des États-Unis ne sont pas alignées sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, contraires aux valeurs américaines, ajoutant : “ Elles servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant dans les pays étrangers des idées qui sont directement opposées aux relations harmonieuses et stables au sein des pays et entre eux”.

Trump a prêté serment lundi pour un second mandat, annonçant un changement majeur au sein du gouvernement américain qui devrait largement envoyer des ondes de choc à travers la société américaine et le monde.

Lire aussi: L'aide militaire américaine à Israël s'élève à 17,9 milliards de dollars depuis le 7 octobre 2023