L’Union des affaires culturelles turco-islamiques de Strasbourg (DITIB), a condamné fermement l’acte “odieux’’ survenu mardi 21 janvier contre la mosquée DITIB de Saint-Omer, petite commune française située dans le département du Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.

Le conseil d’administration de la DITIB de Strasbourg a indiqué dans un communiqué qu’’’une grenade d'entraînement a été déposée devant la porte de notre mosquée DITIB Saint-Omer par des personnes non identifiées le mardi 21 janvier 2025’’.

L’organisation en charge des affaires culturelles turco-islamiques a indiqué que les autorités sont intervenues pour prendre les précautions nécessaires et neutraliser l’engin.

Une enquête a également été ouverte et le maire de Saint-Omer, François Decoster, a assuré que tous les moyens seront mis en œuvre pour aider la police, y compris l'utilisation des images de vidéosurveillance.

Une mosquée déjà visée

‘’L'année dernière, une tête de cochon avait été retrouvée devant cette même mosquée le 10 mars 2024, un jour avant le début du Ramadan. L'incident a été remarqué alors que les fidèles venus à la première prière de tarawih quittaient la mosquée’’, rappelle la DITIB.

‘’Ces attaques contre nos lieux de culte, symboles de paix et de fraternité, sont inacceptables’’, souligne l’organisation qui dénonce que ‘’de telles actions qui menacent le droit d'accomplir ses devoirs religieux en toute sécurité, compromettent les sentiments d'unité, de solidarité et de confiance dans la société’’.

La DITIB a souligné sa détermination “à protéger nos lieux de culte’’ et “à pratiquer notre religion en toute sécurité’’, assurant “que les auteurs de cette attaque seront arrêtés et traduits en justice dans les plus brefs délais’’.

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (Ecri) qui fait partie du Conseil de l’Europe avait pointé dans son dernier rapport annuel publié en juin 2024 la recrudescence des actes anti-musulmans depuis le 7 Octobre 2023.

