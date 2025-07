Des documents internes qui ont fuité révèlent que Microsoft est devenu un important fournisseur de services cloud et d'intelligence artificielle (IA) à l'armée israélienne, particulièrement depuis le lancement de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023.

Selon les documents obtenus par Drop Site News, Israël est devenu l'un des principaux partenaires mondiaux de Microsoft, lui apportant un soutien technique et des coûts de conseil s'élevant à environ 10 millions de dollars depuis le début de la guerre de Gaza.

Microsoft n'a pas encore confirmé ni infirmé publiquement le rapport et n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Alors que d’autres projets de soutien d'une valeur de 30 millions de dollars étaient envisagés en 2024. Il n'a pas été possible de déterminer, à partir des documents, le montant total du contrat conclu entre Israël et l'entreprise technologique, qui devrait être beaucoup plus important.

Les services de Microsoft les plus utilisés comprennent les outils de traduction et Azure OpenAI, représentant près de 75 % de l'utilisation militaire totale.

"Ruée vers l'or"

Les informations sur les technologies ciblées par l'IA telles que Lavender, qui analyse les données d'environ 2,3 millions de résidents de Gaza pour identifier les liens potentiels avec le Hamas, sont particulièrement inquiétantes.

Selon le média +972, basé à Tel Aviv, le système a initialement identifié environ 37 000 Palestiniens comme "suspects".

La guerre d'Israël à Gaza s’est traduite par ce que l'on peut qualifier de "ruée vers l'or" parmi les entreprises technologiques à la recherche de contrats militaires. Microsoft s’est empressé de proposer d'importantes remises pour s'assurer des partenariats avec Israël dans le domaine de la défense.

Ces documents mettent en évidence comment les entreprises technologiques soutiennent des offensives militaires, une tendance en hausse comme le montre les révélations sur l’aide apportée par Google en matière d’IA à l’armée israélienne.

La valeur totale du contrat de Microsoft avec le ministère israélien de la défense n'a pas été divulguée, mais les documents suggèrent qu'elle va bien au-delà des coûts de soutien déclarés.

Interrogé sur l'étendue de la relation avec Microsoft, le ministère israélien de la défense a déclaré : “Nous ne ferons aucun commentaire sur cette question”.

Deux employés de Microsoft ont même été licenciés en octobre 2024, quelques heures après avoir organisé un événement en hommage aux victimes palestiniennes sur le campus de Microsoft à Redmond, Washington. Membres de la coalition "No Azure for Apartheid", les deux salariés de Microsoft ont dénoncé la complicité de leur employeur avec l’armée israélienne.

