Nancy S, une victime autoproclamée de “menaces antisémites” dans le XIe arrondissement de Paris, aurait inventé cette histoire de toutes pièces, a révélé le Parisien.

Les croix gammées sur son paillasson, les tags antisémites sur sa porte ou les étoiles de David sur sa boîte aux lettres seraient l'œuvre de Nancy qui se dit victime présumée des “attaques antisémites”.

Dans les médias, Nancy S, employée de la brigade régionale de sécurité des lycées d'Île-de-France avait attiré l’attention des médias en déclarant qu’elle vivait dans le stress et la peur depuis la découverte des “tags antisémites” sur sa porte et des “croix gammées sur son paillasson”, etc.

Une déclaration d’autant plus préoccupante que l’immeuble dans lequel elle vit avait connu la mort d’une retraitée de confession juive. Mireille Knoll, tuée par le fils d'un de ses voisins en mars 2018.

A un moment, Nancy S a dit avoir envisagé de démissionner “au plus fort des actes antisémites dans le XIe arrondissement de Paris”, selon ses propos.

Le pot aux roses

Les enquêteurs de la police ont mis en place un dispositif de contrôle dans l’immeuble de la présumée victime des attaques. Grâce à une caméra de vidéosurveillance, les enquêteurs ont découvert le subterfuge. Nancy S. y apparaît dans les images de vidéosurveillance en compagnie de sa fille mineure réalisant des tags antisémites.

Au sujet de la lettre de menace envoyée par courrier, l'enquête a révélé que le timbre utilisé pour son envoi avait été acheté avec la carte bancaire de la victime présumée.

Nancy S a finalement été interpellée et placée sous contrôle judiciaire. Son procès est prévu en mars prochain. Elle est poursuivie pour “dégradations à caractère antisémite et dénonciation mensongère ayant entraîné des recherches inutiles”.

Nancy S risque une peine de quatre ans de prison et 30 000 euros d'amende. Elle risque aussi une peine de six mois de prison et 7 500 euros d'amende pour dénonciation mensongère.

