21% des Français ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la politique d’Emmanuel Macron, selon une étude d’opinion réalisée par Ifop samedi 25 janvier 2025 et publiée dimanche.

Ainsi, 79% des personnes interrogées sont mécontentes de l’action de leur président. Le chef de l'État français atteint ainsi un pic record d’impopularité à mi-mandat de son second quinquennat.

Rien que dans son socle électoral, il est en recul de sept points par rapport à 2022. Le président est également moins populaire qu'auparavant chez les personnes âgées et chez les retraités: il a perdu 10 points depuis 2022 relève, BFMTV sur son site internet.

"La hausse de la CSG (un prélèvement social qui contribue au financement de la protection sociale, NDLR) et les débats incessants autour de la contribution des retraités aux efforts financiers expliquent en partie la défiance de ces catégories", déclare Frédéric Dabi, le patron de l’Ifop, au Journal du dimanche.

Pour autant, la proportion de "très mécontents" a baissé de 4 points pour se situer à 44%.

Bloqué à 21 % d’opinions favorables

Le chef de l'État est accusé de "se cacher derrière son Premier ministre", selon Frédéric Dabi qui souligne que les Français n'appellent toutefois pas "formellement dans leurs commentaires à la démission".

Relativement au sondage rendu public le 12 janvier dernier par Ipsos, la popularité du président français Emmanuel Macron demeure stable dans les sondages, malgré la chute. L’étude du baromètre politique Ipsos rendue publique le 12 janvier pour le compte de la Tribune Dimanche, le créditait déjà de 21%, d’avis favorables.

C’est le niveau le plus bas enregistré depuis six ans par Emmanuel Macron qui en décembre 2018, au plus fort de la crise des gilets jaunes, avait atteint 20% d’opinions favorables.

