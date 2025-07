Le Louvre est un musée de renommée internationale, mais un vieux musée qui attire tout de même près de 9 millions de visiteurs chaque année. Rien ou presque n’y a été construit depuis la très polémique pyramide du Louvre. C’était sans compter sur Emmanuel Macron qui a dévoilé un véritable plan de sauvetage et se voit bien diriger de nouveaux travaux grandioses.

La semaine dernière, la directrice du musée Laurence des Cars avait dénoncé la vétusté du musée. Le bâtiment historique accueille de plus en plus de touristes, mais ses salles, ses façades et ses fenêtres sont vétustes et les coûts de fonctionnement explosent, notamment les factures énergétiques.

Une hausse des prix pour certains visiteurs

Tout d’abord et c’était une demande de la directrice, la fameuse Mona Lisa va changer de salle pour être présentée de manière plus grandiose et plus agréable pour le public. Aujourd’hui, il faut jouer des coudes pour apercevoir le fameux sourire peint par Léonard de Vinci.

Autre annonce importante : le prix des tickets va augmenter à partir de janvier 2026 et il variera en fonction de la provenance du visiteur. Les touristes non européens devront s’acquitter d’un tarif plus élevé. 3 millions de visiteurs non-européens viennent au Louvre chaque année, leur faire payer un ticket plus cher permettra de financer une partie des travaux, a insisté la présidence de la République.

L’annonce n’en reste pas moins polémique en France, où le tarif universel est une norme, mais la différenciation des tarifs se pratique dans presque tous les lieux touristiques du monde.

Un plan ambitieux pour le Louvre

Emmanuel Macron a proposé un plan baptisé “Louvre Nouvelle Renaissance” avec la création d’une nouvelle entrée, sous la colonnade de Perrault, afin de distribuer les visiteurs sur deux points d’accès, plutôt que sur un seul.

La nouvelle entrée et la création de nouveaux espaces sous la Cour carrée du Louvre, d’ici 2031, devraient coûter environ 400 millions d’euros. Et pour répondre aux préoccupations budgétaires actuelles de la France, l’entourage du président a fait savoir dès la fin du discours d’Emmanuel Macron que le projet serait financé par les fonds provenant du Louvre Abou Dhabi et par des appels au mécénat.

Il faut ajouter à ce projet un budget supplémentaire de 300 à 400 millions d’euros pour moderniser les espaces et mettre aux normes le vieux musée. La présidence a également assuré que l’augmentation du prix du billet financera ces travaux prévus sur une dizaine d'années.