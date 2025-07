"La tombe a été véritablement saccagée, probablement à coups de masse cette nuit", a par ailleurs déclaré à l'AFP Gilles Pennelle, député européen Rassemblement national (extrême droite), en dénonçant un acte "odieux", "ignoble et abject".

"Le respect des morts est sacré, c'est très profond en Bretagne", a ajouté M. Pennelle, qui a dit avoir été "averti" par des habitants de La Trinité-sur-Mer dans la matinée.

Selon lui, "la pierre centrale est fendue", "la croix cassée", ainsi que "les plaques" en hommage à Jean-Marie Le Pen et ses parents.

L'une des filles de Jean-Marie Le Pen, Marie Caroline Le Pen, a posté sur X une photo de la tombe dégradée. "Pas de mot pour qualifier les individus qui s’attaquent à ce qu’il y a de plus sacré. Ceux qui s’attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants", écrit-elle pour accompagner le cliché.

Fondateur du Front national en 1972, Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier à l'âge de 96 ans, a été inhumé dans le caveau familial le 11 janvier dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer en Bretagne.

Architecte d’une idéologie radicale et brutale, Jean-Marie Le Pen a durablement imprimé sa marque sur le paysage politique français où ses thèses restent d’une brûlante actualité.

Jean-Marie Le Pen demeure une figure essentielle pour comprendre l'extrême-droite française contemporaine et ses ressorts. Son discours, son idéologie et son rapport à des questions centrales telles que "l'Algérie française", l’islam et l'immigration ont un impact profond sur le paysage politique actuel.

Obsédé aussi par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen a multiplié au long de sa carrière les déclarations sulfureuses et provocations, et a été plusieurs fois condamné, notamment pour contestation de crime contre l'humanité.

Lire aussi: Jean-Marie Le Pen : l’homme est mort, pas ses idées