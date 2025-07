De nouvelles attaques israéliennes ont été signalées dimanche dans la bande de Gaza, malgré l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à une guerre israélienne de 15 mois contre l'enclave.

Selon des témoins, un drone israélien a tiré deux missiles près d'une charrette circulant le long de la rue côtière Al-Rashid au nord-ouest du camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de Gaza. Aucun blessé n'a été enregistré.

L'attaque a semé la panique parmi les Palestiniens qui utilisent cette route pour retourner dans leurs régions du nord de Gaza, ont déclaré des témoins.

Les forces israéliennes ont également ouvert le feu sur des maisons palestiniennes à l'est du camp de réfugiés de Bureij dans le centre de Gaza et à l'est de Rafah dans le sud de Gaza.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont commencé à retourner lundi dans leurs zones du nord de Gaza pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier.

Violation du cessez-le-feu

L’accord de cessez-le-feu en trois phases comprend un échange de prisonniers et un calme durable, visant à une trêve permanente et au retrait des forces israéliennes de Gaza.

Les factions palestiniennes ont libéré 18 captifs dans le cadre de l’accord, en échange de centaines de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes.

La guerre génocidaire d’Israël a tué plus de 47 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, à Gaza depuis le 7 octobre 2023 et a réduit une grande partie de la zone en ruines.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt en novembre de l’année dernière contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

Lire aussi: Israël a-t-il atteint ses objectifs à Gaza ? Seuls 4% des Israéliens le pensent