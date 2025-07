François Bayrou, le Premier ministre, déclarait pour défendre son texte hier devant les députés que personne ne trouvait le budget 2025 bon mais que la France avait besoin d’un budget. Il semble que des milliers de policiers soient d’accord avec lui, ils ont manifesté devant l’Assemblée nationale pour en dénoncer le contenu.

Interrogé sur place par BFMTV, le secrétaire général d’Alliance police nationale, Fabien Van Hemelryck estime que “le budget 2025 n’est pas en corrélation avec la volonté politique donnée”.

En d’autres termes, il manque des moyens pour atteindre les objectifs donnés selon le syndicat policier : “Ce n’est pas le tout de nous dire de lutter contre la délinquance du quotidien, contre l’immigration clandestine, contre le narcotrafic et de ne pas donner les moyens conséquents aux policiers pour le faire”, a déclaré Fabien Van Hemelryck.

Le ministère de l’Intérieur répond que, selon le dernier texte en date, le budget de la police doit augmenter de 250 millions d'euros en 2025. Ce n’est pas assez pour le syndicat Alliance qui souhaite des revalorisations salariales et une hausse conséquente des budgets.

D’après Fabien Van Hemelryck, la France est “gangrénée par l’insécurité, l’immigration clandestine et le narcotrafic”.

lire aussi: France: l’État condamné pour contrôle au “faciès”

Tension entre Retailleau et ses policiers ?

Dans son communiqué de presse appelant à la mobilisation, Alliance police nationale indiquait que “la sécurité des Français et de ceux qui la garantissent ne peut plus être traitée comme une variable d'ajustement budgétaire”, et accusait l’État de renoncer à “donner les moyens nécessaires à ses forces de l'ordre” et d’abdiquer “devant la montée du chaos”.

L'ensemble des député(e)s de la République ont été conviés à cet événement baptisé “barbecue républicain” pour échanger avec les policiers présents. La France insoumise n’a pas été invitée, le syndicat Alliance lui reproche de trop critiquer la police.

Cette manifestation intervient alors que lundi, François Bayrou a fait usage de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2025 et le budget de la sécurité sociale sans passer par le vote.

Deux motions de censure ont été déposées dans la foulée par la gauche et doivent être soumises au vote mercredi après-midi.