Voilà des chiffres qui vont faire plaisir au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, puisque depuis son arrivée place Beauvau, il demande plus de fermeté, plus d’expulsions, et moins de régularisations.

La France a délivré 336 700 premiers titres de séjour en 2024, ce qui représente une augmentation de 1,8% par rapport à 2023, a annoncé mardi 4 février le ministère de l'Intérieur.

Au total, en France 4,3 millions de titres de séjours étaient valides au 31 décembre 2024, soit une hausse de 3,9%. Ces titres se répartissent principalement entre les étudiants, qui représentent un tiers des titres délivrés, et les raisons familiales. La France n’a délivré que 55 000 titres de séjours pour des motifs économiques, alors que certains secteurs en tension réclament une régularisation plus facile pour les travailleurs étrangers.

Un quart des titres de séjour délivrés concernent des ressortissants des pays du Maghreb, avec l’Algérie en tête (649 991 titres), suivie du Maroc (617 053 titres) et de la Tunisie (340 287 titres)

lire aussi: France : 67% des Français croient à la "submersion migratoire"

Expulsions en hausse en 2024

Les expulsions ont augmenté de 26,7%, avec 21 601 reconduites à la frontière au total. La plupart du temps, les mesures d’éloignement ont lieu après une obligation de quitter le territoire (OQTF).

Entre 2019 et 2022, les préfets ont prononcé 447 257 obligations de quitter le territoire français, mais le taux d’exécution reste faible, avoisinant les 10 %.

Moins de demandes d’asile

Le ministère de l’Intérieur a également indiqué une légère baisse des demandes d’asile en 2024 (-5,5 %). Cette baisse s’explique par une baisse générale des demandes d’asile dans l’Union européenne, a souligné Guillaume Mordant, le responsable du service statistique immigration au ministère de l'Intérieur. Au total, 950 000 dossiers ont été déposés en 2024 dans l’UE après 1,050 million en 2023. Ces demandes émanent principalement de ressortissants ukrainiens.