La Turquie et l’Égypte s’opposent fortement à toute tentative visant à déplacer les Palestiniens de leur patrie historique, et appellent Israël à permettre à l’UNRWA (l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens) de poursuivre son travail et ses opérations humanitaires.

Le président américain Donald Trump avait suggéré que la Jordanie et l’Égypte accueillent sur leur sol les Gazaouis qui ont été déplacés par 15 mois de guerre, malgré le rejet international par la communauté internationale de ce plan polémique qui consiste à déraciner les Palestiniens de leur patrie.

De nombreux pays dans le monde musulman et dans le monde arabe, ainsi qu’en Europe, ont rejeté catégoriquement cette proposition.

Dans un communiqué commun, publié ce mardi depuis Ankara, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan et son homologue égyptien, Badr Abdelatty, ont souligné le rôle indispensable de l’UNRWA dans le soutien aux réfugiés palestiniens et ils ont appelé Israël à reconsidérer ses décisions qui mettent en péril le travail de l’agence onusienne.

Un soutien permanent à la Palestine

Le communiqué réaffirme ensuite le soutien sans faille de la Turquie et de l’Égypte en faveur de la résilience du peuple palestinien et de ses droits légitimes. Les deux diplomates ont mis en garde contre tout déplacement forcé qui ne ferait qu’aggraver la crise humanitaire et qui menacerait la stabilité régionale et relancerait des tensions.

Les deux ministres ont également souligné le besoin d’une paix juste et durable, basée sur le droit international, les résolutions de l’ONU et une solution à deux États. Ils ont appelé à la création d’un État palestinien indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, la seule solution viable pour une stabilité à long terme au Moyen-Orient.