Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rencontré mercredi son homologue indonésien, Prabowo Subianto, pour des entretiens visant à renforcer les liens en matière d’économie et de défense entre les deux pays.

La Turquie et l'Indonésie tiennent leur premier sommet du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, un forum créé lors d'une réunion à Bali en 2022.

Erdogan se trouve en Indonésie, le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde et la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, dans le cadre de la deuxième étape d'une tournée de quatre jours qui inclut également la Malaisie et le Pakistan.

"Cette réunion est le plus haut forum bilatéral régulier entre les deux pays où toutes les questions d'intérêt commun seront discutées, y compris les questions et priorités stratégiques", a déclaré le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Rolliansyah Soemirat, avant la visite.

Un communiqué turc a indiqué que les discussions se concentreraient sur les questions régionales et mondiales actuelles, en particulier sur la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza.

Lundi, le dirigeant turc a rencontré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et a réitéré son opposition à la proposition américaine de relocaliser les Palestiniens de Gaza et a déclaré qu'Israël devrait financer la reconstruction du territoire.

“Nous ne considérons pas la proposition d’exiler les Palestiniens des terres dans lesquelles ils vivent depuis des milliers d’années comme quelque chose à prendre au sérieux”, a déclaré Erdogan.

Coopération stratégique

Arrivés à Jakarta mardi soir, le président Erdogan et la Première Dame Emine Erdogan ont été accueillis par Subianto à l'aéroport international Halim Perdanakusuma sous une pluie légère. Erdogan est monté avec Subianto dans un cortège jusqu'à son hôtel.

L’Indonésie et la Turquie ont établi des relations de plus en plus étroites ces dernières années, et les deux dirigeants se sont déjà rencontrés à Ankara en juillet dernier, alors que Subianto était encore président élu et ministre de la Défense.

Subianto s'est engagé à “élever la coopération en matière de défense et d'autres domaines stratégiques pour un bénéfice mutuel”.

Les deux pays ont signé en 2010 un accord de coopération en matière de défense en vertu duquel le producteur d’armes public indonésien Pindad et la FNSS turque ont développé conjointement un nouveau modèle de char moyen.

En 2023, les deux pays ont signé un plan d’action prévoyant des exercices militaires conjoints et une coopération en matière d’industrie de défense.

Outre l'Indonésie, la Turquie dispose de forums de coopération similaires avec 21 autres pays, dont le Pakistan.

La Turquie et l’Indonésie prévoient de signer des accords sur le commerce, l’investissement, l’éducation et la technologie lors de la visite d’Erdogan.

Erdogan se rendra au Pakistan mercredi, où, avec le Premier ministre Shehbaz Sharif, il s’adressera au Forum des affaires et de l'investissement Pakistan-Turquie et assistera à une autre réunion du Forum de haut-niveau turco-pakistanais.

