La République démocratique du Congo a fermé son espace aérien à tous les avions civils et étatiques enregistrés ou basés au Rwanda, a rapporté l'agence d'État.

Les autorités aéroportuaires congolaises ont publié une note interne stipulantr “ l'interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur le territoire de la République démocratique du Congo pour tous les avions civils et étatiques enregistrés au Rwanda ou ceux enregistrés ailleurs basés au Rwanda en raison de la situation d'insécurité causée par le conflit armé”, selon l'Agence Congolaise de Presse .

Cette décision intervient alors que les combats entre les rebelles du M23 et les forces congolaises ont repris mardi sur le front de Lubero, dans la province orientale du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo.

Déjà 3 000 morts

Depuis le 26 janvier, plus de 3 000 personnes ont été tuées, 2 880 blessées et plus de 500 000 déplacées. Ce chiffre s'ajoute aux 6,4 millions de personnes déjà déplacées à l'intérieur du pays, selon l'ONU.

Au moins 20 casques bleus, dont 14 Sud-Africains, ont été tués lors des affrontements entre les rebelles du M23 et les forces congolaises. Les dépouilles des soldats sud-africains devraient être rapatriées jeudi.

Les rebelles du M23, qui revendiquent désormais le contrôle de Goma, ont également déclaré leur propre administration dans la ville.

Kinshasa accuse le Rwanda d'avoir soutenu les rebelles du M23 et d'avoir envoyé ses forces dans l'est du Congo au début de la dernière offensive. Cependant, Kigali a nié à plusieurs reprises ces allégations, rejetant l'accusation de soutien aux rebelles.