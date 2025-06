Ce jeudi 13 février, Sophie Pommier, spécialiste du Moyen-Orient, comparaît devant la 30e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Sur son compte Instagram, au lendemain des attaques perpétrées par le Hamas en Israël, Sophie Pommier qualifie les actions d’actes de résistance.

Suite à la plainte de l’association de la Jeunesse française juive, le tribunal correctionnel de Paris a considéré que ces propos relevaient de l’«apologie du terrorisme». Le 8 octobre 2024 également, cette ancienne consultante du ministère français des Affaires étrangères avait pris la parole avec beaucoup d’émotion et de colère mêlés sur le réseau social de Meta.

“Trop c'est trop ! Des décennies d'occupation et d'humiliations, d'injustice, de provocation des colons… Le monde occidental bien installé dans son petit confort s'émeut de voir les Palestiniens prendre les armes”, avait-elle écrit, accompagnant sa publication d’un drapeau palestinien flottant au vent. “Mais quelle autre solution leur a-t-on laissée ? La Résistance, chez nous, c'était magnifique mais quand il s'agit des Palestiniens, c'est du terrorisme ?”, avait-elle ajouté.

Cette intellectuelle encourt sept ans de prison et 100.000 euros d’amende, la peine maximale pour ce type d’infraction. Le fait que ces propos aient été tenus sur internet est une circonstance aggravante.

Des portraits des otages du Hamas arrachés

Le 7 novembre 2023, l'ancienne consultante du ministère a également arraché des affiches reproduisant les portraits des otages du Hamas en plein Paris et en criant “Israël assassin !” Mal lui en a pris, la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, des élus appelant les ministres à faire quelque chose.

Le Quai d’Orsay s’était aussitôt désolidarisé, et avait réagi dans un communiqué. “La vidéo diffusée ce jour montre une attitude, un comportement et des propos totalement indignes qui disqualifient entièrement cette personne pour entretenir la moindre relation de travail avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères”, peut-on lire. Le ministère rappelle que la chercheuse ne travaille plus avec le Quai d’Orsay depuis l’été 2024. Par ailleurs, elle n’est plus enseignante à Sciences po Paris depuis 2014.

Sophie Pommier est spécialiste de l’Égypte et elle a régulièrement été invitée dans les médias. Radio France comme RFI se sont fait épingler après les déclarations de la chercheuse. Les deux médias ont annoncé ne plus appeler cette chercheuse pour de futures interviews.