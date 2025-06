L’attaquant français Kylian Mbappé fera son retour avec les Bleus en mars pour les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie, a déclaré vendredi Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore.

L'attaquant de 26 ans aux 86 sélections, qui a rejoint le Real Madrid en juillet dernier, n'avait pas été appelé pour les matches de la Ligue des Nations en octobre et novembre.

"Évidemment qu’il sera là. Pourquoi ne serait-il pas là ? Oui, pour des raisons bien précises (il n'était pas là). Mais il sera là, s’il ne lui arrive rien d’ici là", déclare Didier Deschamps dans son entretien accordé au quotidien L'Equipe.

"Il est très attaché à l’équipe de France, même s’il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens et, forcément, ça se voit dans son jeu, et dans sa tête aussi", ajoute Didier Deschamps.

"Tout est rentré dans l’ordre"

Le calendrier des compétitions en football, particulièrement chargé, est devenu un sujet de préoccupation pour de nombreux joueurs, y compris pour Kylian Mbappé, en raison des craintes de blessures.

L'attaquant de l'équipe de France a cependant déclaré en décembre vouloir rester engagé avec les Bleus malgré sa non convocation aux dernières rencontres qui avait suscité des interrogations.

Le sélectionneur national a justifié cette absence, entre autres, par la nécessité de permettre au joueur de s'adapter à sa nouvelle équipe, le Real Madrid, à la suite de son départ houleux du Paris Saint Germain (PSG).

"Peu de vacances, peu de préparation, six derniers mois compliqués à Paris, une douleur au dos, la fracture du nez à l’Euro, cela a forcément des conséquences athlétiques et psychologiques, plus son adaptation à Madrid", explique Didier Deschamps.

"Cela a mis un peu de temps, mais c’est rentré dans l’ordre parce qu’il a fait tout ce qu’il fallait."

Qui du brassard de capitaine ?

A la question de savoir si les non convocations précédentes de Kylian Mbappé auront un impact sur son rôle de leader, Didier Deschamps répond : "Non. Il y a toujours eu des discussions internes, individuelles ou collectives (...). Et l’automne ne remet pas en cause son leadership par rapport à ce qu’il a fait et ce qu’il est capable de faire".

"Je n’ai pas de raisons aujourd’hui de dire qu’il ne sera pas capitaine en mars (...) mais je vais discuter avec lui, comme on le fait fréquemment", ajoute-t-il.

La Fédération française de football (FFF) a indiqué à Reuters le mois dernier que Didier Deschamps, nommé en juillet 2012 comme sélectionneur des Bleus, ne renouvelera pas son contrat à l'issue du Mondial 2026.

Alors que Zinédine Zidane apparaît comme le favori à la succession de Didier Deschamps, le président de la FFF, Philippe Diallo, a jugé la question prématurée, tandis que l'actuel sélectionneur a dit qu'il verrait bien le champion du monde et ancien entraîneur du Real Madrid le remplacer.