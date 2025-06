Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a entériné la rupture définitive avec le Parti socialiste français (PS), qualifiant l’alliance entre les deux alliés d’hier de “toxique”.

“On ne peut avoir pour alliés des gens qui ont pour activité principale de nous tirer dans le dos”, a-t-il déclaré à l'hebdomadaire La Tribune Dimanche dans une interview.

Il reproche notamment aux socialistes d’avoir refusé de voter une motion de censure de LFI contre François Bayrou et le gouvernement.

“Je me suis lourdement trompé sur un point : les socialistes n'ont jamais eu l'intention d'être des partenaires”, insiste Jean-Luc Mélenchon dans la même interview.

Hollande, Faure et Bayrou critiqués

Outre Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, il s’en prend à François Hollande qu’il soupçonne de vouloir bâtir un bloc politique réunissant la gauche et le centre-droit, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027. “François Hollande compte gagner aussi sans nous et contre nous”, insiste-t-il.

Offensif, Jean-Luc Mélenchon demande la démission du Premier ministre François Bayrou qualifié d'«opportuniste» partageant “ le même but que François Hollande : unir les centres gauche et droit pour se placer au second tour de 2027 ”.

Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle de 2019 assure : “Il y aura une candidature Insoumise (à la prochaine présidentielle de 2027)”.

