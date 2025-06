Des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont été aperçus dans le centre de Bukavu, la deuxième plus grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré un responsable local, une source de sécurité et cinq témoins oculaires, tandis qu'un porte-parole de la milice a déclaré à Reuters : "nous sommes là".

Le groupe armé progressait vers la capitale de la province du Sud-Kivu depuis qu'il avait pris la ville de Goma fin janvier.

La chute de Bukavu, si elle est confirmée, représenterait l’expansion la plus importante du territoire sous le contrôle du M23 depuis le début de la dernière insurrection en 2022.

L'armée congolaise n’a pas réagi

Le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a déclaré dans un message téléphonique que le groupe était dans la ville.

L'armée congolaise n'a pas émis de commentaire jusqu’à présent.

"Je suis chez moi et je vois de mes propres yeux le M23 entrer dans notre ville", a déclaré un responsable local, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.

Lire aussi: Conflit en RDC: le Burundi redoute une guerre régionale