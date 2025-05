Si le président américain Donald Trump s'apprête à annoncer des tarifs douaniers réciproques le 2 avril, qu'il appelle le "jour de la libération", l'attention se porte sur l'impact potentiel sur le commerce mondial.

Les projets de tarifs douaniers de Trump restent une source majeure d'incertitude au niveau mondial, la crainte étant que des contre-mesures de la part d'autres pays n'aggravent les tensions commerciales.

Son annonce selon laquelle les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25% sur les importations de voitures a ravivé l'attention sur les exportations automobiles de la Turquie vers le marché américain.

Selon les données de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), les États-Unis restent une destination clé pour le secteur automobile turc.

Les États-Unis se sont classés au 9e rang des 10 principaux marchés d'exportation automobile de la Turquie en 2024, année au cours de laquelle les exportations du secteur ont atteint le chiffre record de 37,2 milliards de dollars. Au cours des deux premiers mois de 2025, les États-Unis ont perdu une place et se sont retrouvés au 10e rang.

Bien que les chiffres aient fluctué, les exportations automobiles de la Turquie vers les États-Unis se sont élevées en moyenne à 1,1 milliard de dollars par an au cours des six dernières années.

En 2024, les exportations vers les États-Unis ont totalisé 1,2 milliard de dollars. Ce chiffre était de 1 milliard de dollars en 2023, de 1,4 milliard de dollars en 2022, de 1,2 milliard de dollars en 2021 et de 951 millions de dollars en 2020.

En janvier et février de cette année, les exportations vers les États-Unis ont atteint 198 millions de dollars, soit une hausse d'environ 4% par rapport à la même période en 2023. Les exportations totales du secteur pour la période se sont élevées à 6 milliards de dollars, les États-Unis représentant une part de 3,3%.

Véhicules automobiles importés des États-Unis

Baran Celik, président de l'Association des exportateurs de l'industrie automobile de Turquie (OIB), a déclaré que les États-Unis sont le deuxième plus grand fabricant de véhicules automobiles au monde, avec 11 millions d'unités, et l'un des principaux centres de production automobile.

"Cela indique également que le marché des pièces détachées est dynamique dans le pays. Les États-Unis sont le premier importateur mondial d'automobiles", a-t-il dit, rappelant que le marché intérieur américain est également important, avec 14 millions d'unités par an. Il a noté que les États-Unis ont importé pour 391 milliards de dollars de produits automobiles en 2024.

"Nos exportations automobiles vers les États-Unis ont dépassé le milliard de dollars au cours des quatre dernières années et les États-Unis figurent parmi les dix pays qui exportent le plus dans l'industrie automobile. Les exportations de notre industrie d'approvisionnement vers les États-Unis ont excédé le milliard de dollars en 2024. Par conséquent, nos exportations concernent principalement des pièces et des composants", a-t-il annoncé.

Selon M. Celik, bien que tous les détails ne soient pas clairs, on s'attend à ce que les États-Unis imposent des droits de douane de 25% sur les véhicules et les pièces détachées.

"Par conséquent, nos principales entreprises industrielles seront affectées en premier lieu. Bien que nos exportations concernent principalement l'industrie de l'approvisionnement, nous exportons de temps à autre des quantités importantes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers vers les États-Unis. De ce fait, les droits de douane supplémentaires créeront dans tous les cas une situation négative qui augmentera les coûts. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour l'imposition des droits de douane sur les importations de composants et de pièces", a-t-il noté.

Celik a déclaré que l'administration Trump a mené une politique commerciale stricte non seulement avec la Chine, mais aussi avec des alliés tels que le Mexique et le Canada.

Il a ajouté que les fabricants japonais et sud-coréens seraient également impactés par les politiques protectionnistes de l'administration américaine. "Les guerres commerciales et les politiques protectionnistes représentent un grand risque pour le commerce mondial dans la période à venir", a-t-il indiqué.

Approche équilibrée de la politique étrangère

M. Celik a ajouté que ce processus comportait à la fois des risques et des opportunités pour la Turquie, qui reste une base de production et d'exportation essentielle pour le secteur automobile.

Il a expliqué que la Turquie serait probablement affectée par les perturbations du commerce mondial, mais il a fait remarquer que la position stratégique du pays et ses capacités de production flexibles offrent la possibilité de transformer ces défis en avantages.

“Notre pays a une approche équilibrée de la politique étrangère et des relations économiques. Le maintien de relations commerciales solides avec l'Europe ainsi qu'avec l'Asie et les Amériques au cours de la période à venir aidera la Turquie à conserver son importance stratégique", a conclu Celik.