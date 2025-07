Au moins 73 détenus palestiniens sont morts dans les prisons israéliennes depuis le début du génocide israélien à Gaza en octobre 2023, revèle la Société des prisonniers palestiniens (PPS). Plus de 45 détenus de Gaza et un enfant figurent parmi les victimes, rapporte le reseau d’informations palestinien Quds.

Dénonçant des faits de torture, l’ONG de défense des droits humains affirme que les prisonniers sont menottés et enchaînés 24 heures sur 24, sept jours sur sept, même pendant leur sommeil, leurs repas et leur passage aux toilettes.

Des témoignages font état de bastonnades, de surpopulation, d’actes d’humiliations et d’une hygiène précaire.

Un soldat de réserve israélien a récemment dénoncé des abus choquants survenus dans la tristement célèbre base militaire israélienne de Sde Teiman, la décrivant comme un “site de torture sadique” où des dizaines de détenus palestiniens de Gaza sont morts dans des conditions brutales.

Le soldat a décrit Sde Teiman comme un endroit où “les gens entrent vivants et repartent dans des sacs mortuaires”. Il a ajouté que la mort de détenus n'était plus une surprise. “La vraie surprise”, a-t-il ajouté, “c'est si quelqu'un survit.”

Il a affirmé que les autorités d’occupation israéliennes supervisent des abus systématiques.

Selon son récit, les détenus palestiniens souffrent de famine, de blessures de guerre non soignées et du manque de soins d'hygiène élémentaires.

“Certains urinaient et déféquaient sur eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas autorisés à aller aux toilettes”, a-t-il ajouté.

Selon le Centre palestinien d’études sur les prisonniers, plus de la moitié des prisonniers palestiniens décédés depuis octobre 2023 ont été tués principalement à la suite de tortures et d’abus.

Torture systématique

En août 2024, le groupe de défense des droits de l’homme israélien B’Tselem a accusé les autorités d’occupation israéliennes de maltraiter systématiquement les Palestiniens dans des “camps de torture”, les soumettant à de graves violences et à des agressions sexuelles.

Le rapport, intitulé “Bienvenue en enfer”, s'appuie sur 55 témoignages d'anciens détenus de la bande de Gaza, de Cisjordanie occupée, de Jérusalem-Est et de citoyens israéliens. L'écrasante majorité de ces détenus ont été détenus sans procès.

En raison de la forte augmentation des arrestations, notamment parmi les Gazaouis, Israël a ouvert de nouveaux centres de détention et d'interrogatoire, gérés directement par son armée. Ces structures sont devenues des lieux de “torture et de mauvais traitements systématiques, en violation flagrante du droit international et des droits humains”, dénoncent des defenseurs des droits humains israeliens et palestiniens.

