“Nous devrons d'abord nous assurer que l'Amérique ne recommencera pas à nous cibler militairement pendant les négociations”, déclare le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a posé, ce mardi, comme condition préalable à la reprise des négociations nucléaires avec Washington la garantie totale de l'absence de nouvelles attaques américaines sur le sol iranien.

“Je ne pense pas que les négociations reprendront aussi vite. Pour que nous puissions décider de nous réengager, nous devrons d'abord nous assurer que l'Amérique ne recommencera pas à nous cibler militairement pendant les négociations”, a déclaré Abbas Araghchi à la chaîne américaine CBS News.

“Et je pense qu'avec toutes ces considérations, nous avons encore besoin de temps”.

Lundi, la Maison Blanche a confirmé la poursuite du dialogue entre l'envoyé du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et les responsables iraniens, suite à un cessez-le-feu qui a mis fin à 12 jours de conflit.

“Fierté et de gloire nationales”

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que Téhéran ne renoncerait pas facilement à l'enrichissement, qualifiant le programme nucléaire du pays de “fierté et de gloire nationales”.

“Nous avons démontré et prouvé, durant cette guerre imposée de 12 jours, que nous sommes capables de nous défendre, et nous continuerons de le faire en cas d'agression”, a ajouté Araghchi.

Un conflit entre Israël et l'Iran a éclaté le 13 juin, lorsque Israël a lancé des frappes aériennes sur des sites militaires, nucléaires et civils iraniens, tuant au moins 935 personnes. Le ministère de la Santé a indiqué que 5 332 personnes avaient été blessées.

Téhéran a riposté en lançant des frappes de missiles et de drones contre Israël, tuant au moins 29 personnes et en blessant plus de 3 400, selon les chiffres publiés par l'Université hébraïque de Jérusalem.

Amplifiant le conflit, les États-Unis ont également bombardé les installations nucléaires iraniennes de Fordo, Natanz et Ispahan.

Le conflit a pris fin grâce à un cessez-le-feu parrainé par les États-Unis, entré en vigueur le 24 juin.

