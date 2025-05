Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’en est pris au Président français, Emmanuel Macron après l’annonce par celui-ci qu’il pourrait reconnaître l’État de Palestine.

“Le Président Macron a vraiment tort de promouvoir l’idée d’un État palestinien au coeur de notre territoire, un état dont la seule aspiration est la destruction d’Israël” a déclaré Benyamin Netanyahu dimanche.

Plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron avait déclaré que la France pourrait reconnaître l’Etat de Palestine dans les mois qui viennent.

“Nous n’allons pas mettre en danger notre existence à cause d’illusions totalement détachées de la réalité et nous n’accepterons pas des discours moralisateurs sur la création d’un état de Palestine qui va menacer la survie d’Israël.

Il ajoute alors “surtout de la part de ceux qui s’opposent à l’indépendance de la Corse, de la Nouvelle Calédonie, la Guyane et autres territoires dont l’indépendance ne menacerait la France en rien.”

Colère des Netanyahu père et fils

Ces remarques font suite à un post du fils de Netanyahu, Yair qui sur son compte X s’en était également pris au président français en anglais avec un “Screw you ! (Allez-vous faire foutre !)”.

Il a ensuite poursuivi par un long message: “Oui, à l’indépendance de la Nouvelle Calédonie, oui à l’indépendance de la Polynésie française, oui à l’indépendance de la Corse, oui à l’indépendance du pays basque ! Oui à l’indépendance de la Guinée française”

Au passage, le fils de Netanyahu semble avoir confondu la Guinée et la Guyane.

Sur X, le président Macron a écrit “Je soutiens le droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix, tout comme je soutiens le droit des Israéliens à vivre en paix et en sécurité, l’un et l’autre reconnus par leurs voisins.”

Vers une reconnaissance de la Palestine ?

Dans une interview sur la chaîne France 5 mercredi dernier, Emmanuel Macron a déclaré que la France pourrait sauter le pas et reconnaître l’État de Palestine à New-York en juin prochain lors d’une conférence des Nations unies. Il a dit espérer que cette démarche française puisse entraîner la reconnaissance réciproque d’Israël par les États arabes.

“Nous devons avancer vers une reconnaissance et cela se ferra dans les mois à venir”, a déclaré Emmanuel Macron.

“Je le ferai parce que je crois qu’à un certain moment ce sera la chose juste à faire, parce que nous voulons participer à une dynamique qui doit aussi permettre à ceux qui défendent la Palestine de reconnaître en retour Israël, ce que beaucoup ne font pas aujourd’hui.”

L’extrême-droite française contre la reconnaissance de la Palestine

Les déclarations du président français ont été largement critiquées par les groupes d’extrême-droite en France, et c’est pourquoi le président est revenu sur ses propos vendredi.

Les relations entre la France et Israël se sont tendues ces derniers mois, la France a toujours défendu l’idée d’une solution à deux états comme la seule solution au conflit israélo-palestinien.

La reconnaissance formelle par Paris d’un État palestinien marquerait un changement de politique et pourrait générer l’hostilité d’Israël qui insiste qu’une telle démarche par la communauté internationale est prématurée.

Si la France reconnaît l’Etat d’Israël, ce serait le pays européen le plus influent à reconnaître la Palestine. Les États-Unis écartent toujours une telle éventualité tandis que le Hamas a salué les propos du président français.