Dans un communiqué, l’armée a précisé qu’environ 20 avions de combat avaient participé à l’opération, ciblant des troupes ainsi que des infrastructures liées aux missiles.

Un drone israélien a également frappé des camions transportant des missiles balistiques, alors qu’ils arrivaient prétendument sur leurs sites de lancement, a ajouté l’armée.



Le communiqué ne donne toutefois aucun détail sur la localisation exacte des frappes.

Netanyahu promet d'éliminer la menace nucléaire et balistique iranienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est engagé à éliminer la menace nucléaire et balistique iranienne, au septième jour du conflit entre les deux ennemis jurés.

“Nous sommes déterminés à détruire la menace nucléaire, la menace d'une annihilation nucléaire contre Israël”, a-t-il déclaré aux journalistes à Beersheba, dans le sud du pays.

“Notre objectif est double : les armes nucléaires et balistiques. Nous allons les éliminer. Nous sommes en train d'achever l'élimination de cette menace.”



Des explosions retentissent dans le nord d'Israël

Selon des médias israéliens, plus de dix missiles ont été détectés en direction de la ville de Haïfa. Des sirènes d'alerte ont retenti dans la région du Carmel, dans le nord-ouest du pays, ainsi que dans le sud du plateau du Golan syrien occupé.

Des explosions ont retenti dans le nord d'Israël alors que les défenses aériennes tentaient d'intercepter les missiles iraniens.



L'armée israélienne a également demandé à la population israélienne de se déplacer vers des zones protégées et d'y rester jusqu'à nouvel ordre.

L'Iran a tiré de son côté une nouvelle salve de missiles sur Israël, au cours de laquelle l'hôpital Soroka de Beersheva (sud), et les localités de Ramat Gan et Holon, dans la banlieue de Tel-Aviv, ont été touchés. Les secours ont fait état d'au moins 47 blessés dans le pays. Mais Les Gardiens de la Révolution, ont affirmé que l'attaque ciblait "le centre de commandement et de renseignement du régime", situé à proximité.

Selon l'agence de presse gouvernementale iranienne Irna, l'hôpital a été "exposé uniquement à l'onde de l'explosion".

Les hostilités ont éclaté vendredi dernier lorsque l’armée israélienne a mené des frappes sur plusieurs sites à travers l’Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, poussant Téhéran à riposter.



Les autorités israéliennes affirment qu’au moins 24 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans les frappes iraniennes depuis le début de l’escalade. Le bilan des attaques israéliennes contre l'Iran s'élève à plus de 639 morts.