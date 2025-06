La Banque mondiale a annoncé avoir approuvé plus d'un milliard de dollars pour des projets d'infrastructures et de reconstruction en Irak, en Syrie et au Liban.

Le montant le plus important a été alloué à l'Irak pour lequel la Banque mondiale a approuvé mercredi 930 millions de dollars pour contribuer à l'amélioration des infrastructures ferroviaires du pays, stimuler le commerce intérieur, créer des emplois et diversifier l'économie.

La Banque mondiale a indiqué que le projet d'extension et de modernisation du réseau ferroviaire irakien améliorera les services et augmentera la capacité de fret entre le port d'Umm Qasr, sur le golfe, dans le sud de l'Irak, et la ville de Mossoul, dans le nord.

"Alors que l'Irak passe de la reconstruction au développement, l'amélioration des échanges commerciaux et de la connectivité peut stimuler la croissance, créer des emplois et réduire la dépendance au pétrole", a déclaré Jean-Christophe Carret, directeur de la division Moyen-Orient de la Banque mondiale.

Pour le Liban, qui se remet de 14 mois d'attaques israéliennes pendant le conflit avec le Hezbollah, la Banque mondiale a approuvé 250 millions de dollars pour financer les réparations urgentes et la reconstruction d'infrastructures publiques essentielles et de services essentiels.

La Banque mondiale a également approuvé une subvention de 146 millions de dollars pour la Syrie, pays déchiré par la guerre, afin de rétablir un approvisionnement en électricité fiable et abordable et de soutenir la reprise économique du pays.



Le Projet d'urgence pour l'électricité en Syrie permettra de réhabiliter les lignes de transport et les postes de transformation endommagés.

Le mois dernier, la Syrie a signé un accord avec un consortium d'entreprises qataries, turques et américaines pour le développement d'un projet énergétique de 5 000 mégawatts visant à revitaliser une grande partie de son réseau électrique, ravagé par la guerre.