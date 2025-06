Parmi les victimes recensées jeudi, 64 ont été tuées à Gaza-ville et dans le nord, tandis que 21 autres ont été tuées alors qu’elles attendaient une distribution d’aide près du corridor de Netzarim, qui sépare le nord et le sud de Gaza.

Des Palestiniens affamés se rassemblent quotidiennement dans cette zone pour recevoir des colis de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, mais condamnée par l’ONU pour la "militarisation de l’aide humanitaire".

Plusieurs témoins de l’attaque israélienne sur le site d'aide affirment que plusieurs dizaines de personnes s’étaient rassemblés dans la nuit dans l’espoir d’obtenir de la nourriture.

Aux alentours d’1h00 du matin, les tirs ont commencé, puis se sont intensifiés, provenant de chars, d’avions et de drones quadricoptères.

Il était impossible de porter secours aux victimes ou même de fuir les tirs israéliens près du carrefour Shuhada, en raison de la densité de la foule.

Ces dernières semaines, les attaques israéliennes visant les Palestiniens cherchant à recevoir de l’aide alimentaire se sont multipliées, faisant de nombreuses victimes.

Une routine meurtrière quotidienne

Plus de trois mois de blocus total des points de passage par Israël ont plongé dans la famine la population de Gaza où les gens sont privés de toute forme d’aide humanitaire, et se voient contraints de se rendre dans ces centres pour obtenir des sacs de farine, des bouteilles d’eau et des boîtes de nourriture au faible apport nutritionnel, selon les experts.

Ces attaques transforment tous les corridors humanitaires en zones de mort.

En Relation TRT Global - Gaza: vingt-cinq personnes tuées par des tirs israéliens, selon la Défense civile

L’armée israélienne a affirmé avoir tiré des coups de semonce pour les éloigner, tout en déclarant ne pas avoir connaissance de blessés lors de l’incident.

Par ailleurs, une attaque israélienne menée par drone sur une tente de fortune où des Palestiniens rechargeaient leurs appareils au camp de réfugiés d’Al-Shati, a tué 13 personnes.

Un autre raid aérien israélien a visé plusieurs habitations à Jabalia, dans le nord de Gaza.

Depuis le début de la guerre en octobre 2023, au moins 55 706 personnes ont été tuées et 130 101 blessées, d’après le ministère de la Santé de Gaza.