La Turquie a fermement condamné mercredi l'attaque menée par l'Inde le 6 mai contre des civils et des infrastructures civiles au Pakistan, avertissant que cette action augmentait dangereusement le risque d'une guerre totale entre les deux voisins.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, Ankara a qualifié l'escalade de "provocatrice" et exhorté les deux parties à faire preuve de retenue et à agir avec bon sens.

"Nous condamnons ces mesures provocatrices ainsi que les attaques visant des civils et des infrastructures civiles”, a indiqué le ministère. "L'attaque menée par l'Inde la nuit dernière augmente le risque d'une guerre totale”.

Exprimant sa profonde inquiétude face à la détérioration rapide de la situation, la Turquie a appelé à des mesures immédiates pour désamorcer les tensions et prévenir tout nouveau conflit. Le ministère a souligné l'importance de mettre en place les mécanismes nécessaires, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Ankara a également exprimé son soutien à l'appel du Pakistan pour une enquête sur l'attaque terroriste du 22 avril, réaffirmant sa position sur la transparence et la coopération régionale.

"Nous espérons que des mesures seront prises pour réduire les tensions dans la région dès que possible”, a indiqué le ministère, ajoutant que la Turquie continue de suivre de près l'évolution de la situation.

Tension croissante entre deux puissances nucléaires

Dans le cadre d'une escalade majeure, l'Inde a lancé des frappes sur six sites au Pakistan et au Cachemire administré par le Pakistan, tuant des civils, dont des enfants, et endommageant des mosquées, selon des responsables pakistanais.

L'armée pakistanaise a déclaré que les zones visées comprenaient Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad, Kotli, Bagh et Ahmadpur East. Parmi les morts figurent une fillette de 3 ans, une jeune fille de 16 ans et un jeune homme de 18 ans. Des dizaines de personnes ont été blessées et deux personnes sont toujours portées disparues.

Le lieutenant-général Ahmed Sharif Chaudhry a affirmé que 24 impacts avaient été enregistrés, provenant de diverses armes et touchant des zones densément peuplées et des sites religieux. En réponse, le Pakistan a affirmé avoir abattu cinq avions de guerre indiens et plusieurs drones.