Depuis la reprise de la guerre le mois dernier, en violation de l’accord de trêve conclu le 19 janvier, Israël a doublé la taille de la zone tampon, la repoussant jusqu'à 3 kilomètres à l'intérieur de Gaza par endroits, selon une carte publiée par Israël.

Les forces d’occupation contrôlent désormais 50 % de Gaza, tandis que les Palestiniens sont contraints de se réfugier dans des zones de plus en plus restreintes.

La zone tampon et le corridor de Netzarim représentent au moins 50 % de la bande de Gaza, a indiqué l'Autorité palestinienne en citant Yaakov Garb, professeur d'études environnementales à l'Université Ben Gourion, qui étudie les schémas d'utilisation des terres israélo-palestiniens depuis des décennies.



Au début de la guerre, les troupes israéliennes ont chassé les Palestiniens des communautés proches de la frontière et y ont détruit les terres pour créer une zone tampon de plus d'un kilomètre de profondeur, selon l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme Breaking the Silence.

Diviser Gaza en deux

La semaine dernière, Netanyahu a déclaré qu'Israël avait l'intention de créer un autre corridor traversant le sud de Gaza, isolant ainsi la ville de Rafah du reste du territoire. Le contrôle israélien sur Gaza est renforcé, compte tenu des zones d’où il a récemment ordonné l'évacuation des civils avant les attaques prévues.

Sur le terrain, les bombardements israéliens contre les civils de Gaza ont fait au moins 57 morts et 137 blessés au cours des dernières 24 heures, a indiqué le Bureau des médias de l'autorité palestinienne dans l’enclave dans son dernier point de la situation.

Deux journalistes sous une tente près de l'hôpital Nasser de Khan Younès, figurent parmi les victimes.

En même temps, l'armée israélienne continue de forcer les Palestiniens du centre de Gaza à fuir, avec un nouvel “ordre d'évacuation” émis pour la ville de Deir al-Balah.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a partagé sur son compte X une carte indiquant l’itinéraire à suivre pour le déplacement forcé de Palestiniens de cinq quartiers de Deir al-Balah.

Depuis la reprise des attaques israéliennes contre Gaza le 18 mars, 1 391 personnes ont été tuées et 3 434 blessés. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan total s’élève à désormais à 50 752 morts et 115 475 blessés, d'après les autorités sanitaires palestiniennes à Gaza.



