Le ministre turc des Affaires étrangères a averti que la guerre d'Israël contre Gaza avait anéanti des décennies de développement dans la région et pourrait avoir des conséquences mondiales si cette agression n'est pas freinée.

"Si l'agression et l'expansionnisme d'Israël ne sont pas maîtrisés, les conséquences se feront sentir à l'échelle mondiale", a mis en garde Hakan Fidan dimanche lors d'une session du 17e sommet des dirigeants des BRICS à Rio de Janeiro, organisé par le Brésil.

Lors d'une table ronde intitulée "Renforcer le multilatéralisme, les affaires économiques et financières et l'intelligence artificielle", M. Fidan a affirmé que les actions d'Israël ont déclenché une crise pour les institutions internationales chargées du maintien de la paix et de la sécurité.

"La tragédie du peuple palestinien est désormais au cœur de nos discussions sur le multilatéralisme", a-t-il indiqué.

"Cette situation constitue une grave crise pour la légitimité des institutions chargées du maintien de la paix et de la sécurité internationales."

Fidan a souligné que la Turquie intensifiait ses efforts pour soutenir une résolution pacifique et une désescalade dans la région et se tenait prête à soutenir une paix durable.



Il a noté que la mondialisation avait renforcé les dépendances mutuelles, fragilisant de plus en plus les chaînes de valeur, notamment dans les secteurs de l'énergie et des minéraux critiques, et a souligné la nécessité de la croissance, de l'emploi et du libre-échange pour parvenir au développement.

"Alors que le monde évolue vers la multipolarité, la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle devient une priorité essentielle", a-t-il déclaré.



"Des précautions doivent être prises pour éviter que l'IA ne devienne un nouvel outil de domination".