Ce conclave sur la réforme des retraites, cette possibilité de modifier la réforme des retraites passée en 2023, c’était la main tendue du Premier ministre envers la gauche lorsqu’il a cherché le soutien des députés socialistes pour son gouvernement.

Le moins que l’on puisse dire c’est que la promesse de rouvrir les discussions sur la réforme des retraites s’avère être un échec, car personne ne semble satisfait de la formule. François Bayrou a fâché les syndicats le week-end dernier avec un simple “non” sur le retour de l’âge de la retraite à 62 ans.



La CGT a annoncé hier soir qu’elle claquait la porte. La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet estime que le Premier ministre a enterré le conclave. «La CGT a décidé ce soir de quitter ces concertations et d’appeler les salariés à se mobiliser», a-t-elle déclaré hier soir sur France 2.

En précisant le week-end dernier qu’on ne pouvait toucher à l’âge de la retraite ou plus précisément que le retour à 62 ans était impossible, le Premier ministre a trahi sa parole selon le syndicat. “François Bayrou avait promis qu’il n’y aurait aucun tabou” lors des discussions entre partenaires sociaux ; “ce week-end il a affirmé qu'il y avait un tabou sur l’âge de départ à la retraite”, le syndicat a donc décidé d’en tirer les conclusions.



François Bayrou a-t-il enterré le conclave ?

Le syndicat Force ouvrière a déjà claqué la porte fin février, la CFDT, le principal syndicat du pays reste à bord et sera présent aujourd’hui à la réunion prévue à Matignon. Mais Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, a d’ores et déjà proposé d’ouvrir un autre conclave avec un cadre différent ; c’est-à-dire avec la possibilité de vraiment changer la réforme des retraites.

Marylise Léon a critiqué le gouvernement qui change les règles en cours de route, selon elle, en référence aux déclarations du Premier ministre le week-end dernier sur l’âge légal de départ à la retraite. Elle est tout aussi critique envers le patronat qui, selon elle, ne fait aucune proposition et ne veut pas vraiment réformer le texte de 2023.

Côté patronat, une organisation a claqué la porte, mardi. L’U2P, qui représente des indépendants, des commerçants et des professions libérales, a estimé que “le bateau France [était] en train de prendre l’eau”.

Il y aura donc peu de monde autour de la table aujourd’hui à 14h00 à Matignon. Côté syndicat, sont présentes la CFTC, la CFDT et la CFE-CGC. Le syndicat patronal Medef sera aussi au rendez-vous. L’on sait qu’il refuse tout net le changement de l’âge légal de départ à la retraite.

Les partenaires sociaux se sont vus confier la tâche de parvenir à un nouvel accord sur les retraites. Officiellement, tous les sujets étaient sur la table. Les concertations ont démarré le 27 février et se tiennent tous les jeudis, et ce, en principe, jusqu’à début juin.