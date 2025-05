Le ministère turc des Affaires étrangères a confirmé que la deuxième série de consultations entre la Turquie et les Émirats arabes unis (EAU) sur l’Afrique se tiendra à Abou Dabi, lundi.

Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran, et le ministre d'État des Affaires étrangères des EAU, Shahbout ben Nahyan Al Nahyan, coprésideront les discussions.



Les pourparlers porteront sur les développements en Afrique et exploreront les domaines potentiels de coopération économique et d’investissements à travers le continent.

La décision d’organiser régulièrement des consultations sur l’Afrique a été prise lors de la visite du président Recep Tayyip Erdogan aux Émirats arabes unis en février 2022, à la suite d’une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.



Conformément à cet accord, la première série de consultations Turquie-EAU sur l’Afrique s’est tenue à Ankara le 10 octobre 2023.